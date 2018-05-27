Российская актриса Чулпан Хаматова высказалась в поддержку Сенцова

Актриса Чулпан Хаматова на кинофестивале в российском городе Ульяновск выразила слова поддержки в адрес осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Также актриса выступила в поддержку российского кинорежиссера и художественного руководителя московского театра Гоголь-центр Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом.

Актриса назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными и пожелала Серебренникову и Сенцову быстрее оказаться на свободе. Хаматова сделала это заявление на открытии кинофестиваля сразу после того, как ей вручили награду фестиваля За честь и достоинство.

Напомним, режиссер Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 26 мая, в Киеве и Нью-Йорке активисты провели акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Более 360 активистов и известных личностей подписались под письмом на имя канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хейко Мааса с призывом спасти жизнь Олега Сенцова и облегчить освобождение украинских политзаключенных.