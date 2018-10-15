Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Герцог Сассекский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл перед поездкой королевской пары в Австралию заявили, что ждут ребенка.
Об этом сообщает The Guardian.
"Их Королевские Высочества высоко оценили поддержку людей во всем мире со времени их свадьбы в мае и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой”, - сказано в заявлении Кенсингтонского дворца.
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