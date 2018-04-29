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Орландо Блум и Кэти Перри встретились с Папой Римским

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Кэти Перри с Папой Римским Франциском

Кэти Перри с Папой Римским Франциском

Певица Кэти Перри в сопровождении своего партнера Орландо Блума прилетела в Ватикан на конференцию Unite to Cure, где пара встретилась с Папой Римским Франциском, сообщает Independent.

Ежегодная конференция посвящена технологиям и методам, способным улучшить качество жизни людей и доступность медицины.

Кэти Перри прибыла в Ватикан, чтобы рассказать о медитации. Она надела черное платье и шляпку с вуалью, в соответствии с правилами этикета.

David B. Nash MD,MBA / Twitter

После выступлений спикеров Перри и Блум встали в очередь вместе с остальными участниками конференции, чтобы пожать руку Папе Франциску.

Vatican Media / EPA

Год назад Кэти Перри и Орландо Блум расстались, но теперь они, очевидно, снова вместе, так как в видео, которое певица опубликовала в своем Instagram, она называет Блума "моим дорогим".

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