Орландо Блум и Кэти Перри встретились с Папой Римским

Певица Кэти Перри в сопровождении своего партнера Орландо Блума прилетела в Ватикан на конференцию Unite to Cure, где пара встретилась с Папой Римским Франциском, сообщает Independent.

Ежегодная конференция посвящена технологиям и методам, способным улучшить качество жизни людей и доступность медицины.

Кэти Перри прибыла в Ватикан, чтобы рассказать о медитации. Она надела черное платье и шляпку с вуалью, в соответствии с правилами этикета.

David B. Nash MD,MBA / Twitter



После выступлений спикеров Перри и Блум встали в очередь вместе с остальными участниками конференции, чтобы пожать руку Папе Франциску.

Vatican Media / EPA



Год назад Кэти Перри и Орландо Блум расстались, но теперь они, очевидно, снова вместе, так как в видео, которое певица опубликовала в своем Instagram, она называет Блума "моим дорогим".