Министр Омелян объяснил, почему жена второй раз рожала в США

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил, почему его жена, дизайнер Светлана Бевза, рожала в Нью-Йорке, в ответ на критику общественности. Он написал в Facebook, что это произошло случайно.

19 апреля Бевза родила дочь Анну в нью-йоркской клинике. Сын Марк, которому сейчас три года, тоже родился в США. Старший 18-летний сын Северин учится в Австрии. Журналисты и блогеры обратили внимание на то, что родившийся в США ребенок автоматически получает американское гражданство.

Омелян объяснил, что Светлана Бевза полетела в США в феврале, чтобы участвовать в Нью-Йоркской неделе моды, где представляет свой бренд одежды. По его словам, во время показов она заболела, и врач запретил возвращаться из-за угрозы для ребенка.

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"Роды в США нами не планировались, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", - заявил министр.

По его словам, им удалось воспользоваться законами штата Нью-Йорк, которые дают возможность бесплатных родов по бесплатному страховому полису.

Омелян подчеркнул, что Марк сразу после рождения в США был зарегистрирован гражданином Украины в украинском консульстве в Нью-Йорке, и Анна тоже пройдет эту процедуру в ближайшие недели.

"Я убежден, что совок в ближайшие 10-20 лет вымрет окончательно и вопрос гражданства точно не будет определяющим", - отметил министр.