Марина Порошенко посетила три Пасхальные службы в народном костюме

Марина и Петр Порошенко на Пасхальной службе

В ночь Пасхи президент Петр Порошенко и первая леди Марина Порошенко вместе с детьми посетили богослужения в нескольких храмах Киева, сообщает пресс-служба президента.

Они побывали на службе УПЦ КП во Владимирском соборе, у греко-католиков в монастыре Василия Великого и на литургии УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Марина Порошенко надела народный костюм в народном гуцульском стиле - белую блузу, кожушок-кептарик и намитку.

Напомним, на Пасху, 8 апреля, погода в Украине будет солнечной и без осадков.