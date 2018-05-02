Не как Уильям. Почему принц Гарри будет носить обручальное кольцо

Гарри и Меган и ранее были замечены с одинаковыми ювелирными изделиями

Около двух недель осталось до самой ожидаемой свадьбы года в Великобритании - бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Журналисты узнают все новые подробности того, какой будет церемония и как она будет отличаться от свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Как пишет E!News, в отличие от своего старшего брата Уильяма Гарри "хочет носить обручальное кольцо". Уильям же "предпочитает ходить без".

Перед свадьбой Уильяма и Кейт в апреле 2011 года представители дворца сообщили, что принц решил не носить обручальное кольцо после церемонии бракосочетания. "Это просто личные предпочтения", - сказал представитель.

Автор книг о членах королевской семьи Пенни Юнор в 2017 году подтвердила, что Уильям "не любит украшения".

Фото: ЕРА

В то же время его младший брат Гарри и ранее был замечен с одинаковыми ювелирными изделиями с его девушкой Меган. Еще в 2016 году пара носила браслеты из бисера.

Что касается обручального кольца Меган, инсайдер подтверждает, что невеста будет носить обручальное кольцо из того же типа золота, которое использовалось для кольца покойной матери Гарри, принцессы Дианы, и обручального кольца Кейт.

По данным СМИ, в часовне Святого Георгия уже начались технические репетиции предстоящей церемонии. Пока репетиции проходят без Гарри и Меган, но пара будет присутствовать на репетиции в часовне за два дня до свадьбы.

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