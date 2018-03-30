Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось меньше трех месяцев.
По неофициальным данным, королевскую свадьбу посетят не только монаршие особы. Ожидается, что на свадьбе соберутся звезды Голливуда, именитые дизайнеры, известные спортсмены и даже бывшие президенты.
НВ Style изучил список знаменитостей, которые, согласно сообщениям в британской прессе, могут появиться на свадьбе Гарри и Меган 19 мая.
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Приянка Чопра
Индийская актриса Приянка Чопра – лучшая подруга Меган Маркл, поэтому нет никаких сомнений в том, что она получит приглашение.
Серена Уильямс
Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс – еще одна близкая подруга невесты.
Мелани Браун и Spice Girls
В феврале Мелани Браун сообщила, что они с коллегами по Spice Girls планируют посетить главную свадьбу года.
Виктория и Дэвид Бекхэм
Звездная пара была на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году и вполне вероятно, что появится и на свадьбе принца Гарри. К слову, у Виктории сложились теплые дружеские отношения с Меган Маркл после ее приезда в Лондон. Журналисты сообщают, что девушки сразу нашли общий язык и даже имеют все шансы стать подругами.
Барак и Мишель Обама
Принца Гарри и экс-президента США Барака Обаму связывают дружеские отношения. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Гарри планирует пригласить Обаму на свою свадьбу, однако не может отправить ему официальное приглашение, которое может быть воспринято, как знак неуважения по отношению к нынешнему президенту Америки Дональду Трампу.
Джастин Трюдо
Американские СМИ ранее сообщали, что приглашение на королевскую свадьбу также получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар.
Пиппа Миддлтон
Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг, миллиардер Джеймс Мэттьюс также вошли в число знаменитостей, приглашенных на свадьбу.
Евгения Йоркская
Принцесса Евгения посетит свадьбу Гарри и Меган вместе со своим женихом, менеджером лондонского клуба Mahiki Джеком Бруксбэнком. Напомним, пара объявила о помолвке в январе этого года и запланировала свадьбу на 12 октября.
Челси Дэви
Челси Дэви - бывшая любовь Гарри, отношения с которой длились с 2004 по 2011 год. Инсайдеры утверждают, что она получила личное приглашение от принца, с которым у нее сохранились теплые дружеские отношения.
Крессида Бонас
Английская актриса Крессида Бонас – еще одна экс-возлюбленная принца Гарри, которая может появиться на королевской свадьбе.
Кронпринцесса Виктория, герцогиня Вестерготландская
Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория была почетной гостьей на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Ожидается, что она появится и на свадьбе принца Гарри.
Маргрете II
Королева Дании Маргрете II вряд ли пропустит столь значимое событие, как свадьба принца Гарри.
Элтон Джон
Британский музыкант Элтон Джон вероятнее всего уже получил приглашение на свадьбу. Ранее сообщалось, что он отменил два концерта в Лас-Вегасе 18 и 19 мая, чтобы посетить церемонию бракосочетания.
Эд Ширан
Несмотря на то, что британский музыкант Эд Ширан опроверг информацию о своем выступлении на свадьбе, не исключено, что он посетит мероприятие в качестве гостя, а не перформера.
Элли Голдинг
Британская певица Элли Голдинг может стать, как гостьей на свадьбе, так и певицей, которая исполнит для жениха и невесты свои романтичные хиты. Напомним, она выступала на свадьбе Кейт и Уильяма в 2011 году.
Миша Нону
Американский модельер Миша Нону – близкая подруга Меган Маркл, а также одна из предполагаемых дизайнеров свадебного платья невесты. Нет никаких сомнений в том, что она будет приглашена на свадьбу.
Патрик Джей Адамс
Экранный возлюбленный Меган Маркл, актер Патрик Джей Адамс, с которым она снималась в сериале Форс-мажоры, также, вероятнее всего посетит королевскую свадьбу.
Марго Робби
Голливудская актриса и звезда Отряда самоубийц Марго Робби однажды в интервью заявила, что принц Гарри является ее другом по переписке. Предполагается, что она также войдет в число звездных гостей на королевской свадьбе.
Кара Делевинь
Британская супермодель Кара Делевинь – еще одна звездная приятельница принца Гарри, которую он, скорее всего, захочет видеть среди гостей на собственной свадьбе.
Оливия Палермо
По сообщениям американских СМИ, актриса Оливия Палермо уже получила приглашение на свадьбу от Маркл, с которой подружилась три года назад.
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