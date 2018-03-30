Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось меньше трех месяцев.

По неофициальным данным, королевскую свадьбу посетят не только монаршие особы. Ожидается, что на свадьбе соберутся звезды Голливуда, именитые дизайнеры, известные спортсмены и даже бывшие президенты.

НВ Style изучил список знаменитостей, которые, согласно сообщениям в британской прессе, могут появиться на свадьбе Гарри и Меган 19 мая.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт

Приянка Чопра

Индийская актриса Приянка Чопра – лучшая подруга Меган Маркл, поэтому нет никаких сомнений в том, что она получит приглашение.

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) 9 Мар 2018 в 10:42 PST

Серена Уильямс

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс – еще одна близкая подруга невесты.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 7 Мар 2018 в 7:16 PST

Мелани Браун и Spice Girls

В феврале Мелани Браун сообщила, что они с коллегами по Spice Girls планируют посетить главную свадьбу года.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 2 Фев 2018 в 8:27 PST

Виктория и Дэвид Бекхэм

Звездная пара была на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году и вполне вероятно, что появится и на свадьбе принца Гарри. К слову, у Виктории сложились теплые дружеские отношения с Меган Маркл после ее приезда в Лондон. Журналисты сообщают, что девушки сразу нашли общий язык и даже имеют все шансы стать подругами.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 20 Фев 2018 в 7:21 PST

Барак и Мишель Обама

Принца Гарри и экс-президента США Барака Обаму связывают дружеские отношения. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Гарри планирует пригласить Обаму на свою свадьбу, однако не может отправить ему официальное приглашение, которое может быть воспринято, как знак неуважения по отношению к нынешнему президенту Америки Дональду Трампу.

Публикация от Barack Obama (@barackobama) 17 Янв 2018 в 12:52 PST

Джастин Трюдо

Американские СМИ ранее сообщали, что приглашение на королевскую свадьбу также получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар.

Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) 22 Фев 2018 в 10:40 PST

Пиппа Миддлтон

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг, миллиардер Джеймс Мэттьюс также вошли в число знаменитостей, приглашенных на свадьбу.

Публикация от Pippa Middleton-Matthews (@pippamidleton) 6 Сен 2017 в 8:50 PDT

Евгения Йоркская

Принцесса Евгения посетит свадьбу Гарри и Меган вместе со своим женихом, менеджером лондонского клуба Mahiki Джеком Бруксбэнком. Напомним, пара объявила о помолвке в январе этого года и запланировала свадьбу на 12 октября.

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 9 Мар 2018 в 10:42 PST

Челси Дэви

Челси Дэви - бывшая любовь Гарри, отношения с которой длились с 2004 по 2011 год. Инсайдеры утверждают, что она получила личное приглашение от принца, с которым у нее сохранились теплые дружеские отношения.

Публикация от chelsydavy (@chelsydavy) 4 Фев 2018 в 7:51 PST

Крессида Бонас

Английская актриса Крессида Бонас – еще одна экс-возлюбленная принца Гарри, которая может появиться на королевской свадьбе.

Публикация от Cressida Bonas (@cressida_bonas_) 19 Фев 2018 в 6:31 PST

Кронпринцесса Виктория, герцогиня Вестерготландская

Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория была почетной гостьей на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Ожидается, что она появится и на свадьбе принца Гарри.

Публикация от @svenskakungligt 30 Мар 2018 в 1:01 PDT

Маргрете II

Королева Дании Маргрете II вряд ли пропустит столь значимое событие, как свадьба принца Гарри.

Публикация от Petrus (@petruswills) 29 Дек 2017 в 4:53 PST

Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон вероятнее всего уже получил приглашение на свадьбу. Ранее сообщалось, что он отменил два концерта в Лас-Вегасе 18 и 19 мая, чтобы посетить церемонию бракосочетания.

Публикация от Elton John (@eltonjohn) 3 Фев 2018 в 2:45 PST

Эд Ширан

Несмотря на то, что британский музыкант Эд Ширан опроверг информацию о своем выступлении на свадьбе, не исключено, что он посетит мероприятие в качестве гостя, а не перформера.

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 12 Мар 2018 в 4:56 PDT

Элли Голдинг

Британская певица Элли Голдинг может стать, как гостьей на свадьбе, так и певицей, которая исполнит для жениха и невесты свои романтичные хиты. Напомним, она выступала на свадьбе Кейт и Уильяма в 2011 году.

Публикация от elliegoulding (@elliegoulding) 6 Мар 2018 в 7:46 PST

Миша Нону

Американский модельер Миша Нону – близкая подруга Меган Маркл, а также одна из предполагаемых дизайнеров свадебного платья невесты. Нет никаких сомнений в том, что она будет приглашена на свадьбу.

Публикация от MISHA NONOO (@mishanonoo) 23 Фев 2018 в 2:50 PST

Патрик Джей Адамс

Экранный возлюбленный Меган Маркл, актер Патрик Джей Адамс, с которым она снималась в сериале Форс-мажоры, также, вероятнее всего посетит королевскую свадьбу.

Публикация от Patrick J Adams (@patrickjadams) 13 Ноя 2017 в 8:28 PST

Марго Робби

Голливудская актриса и звезда Отряда самоубийц Марго Робби однажды в интервью заявила, что принц Гарри является ее другом по переписке. Предполагается, что она также войдет в число звездных гостей на королевской свадьбе.

Публикация от @margotrobbie 15 Авг 2017 в 2:09 PDT

Кара Делевинь

Британская супермодель Кара Делевинь – еще одна звездная приятельница принца Гарри, которую он, скорее всего, захочет видеть среди гостей на собственной свадьбе.

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 27 Фев 2018 в 10:15 PST

Оливия Палермо

По сообщениям американских СМИ, актриса Оливия Палермо уже получила приглашение на свадьбу от Маркл, с которой подружилась три года назад.

Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo) 9 Ноя 2016 в 2:36 PST

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook