Торнадо 24/7. Как Белый дом превратил жизнь Мелании Трамп в ад

Американские СМИ рассказали о жизни первой леди США Мелании Трамп «за стенами Белого дома».

Авторитетное американское издание People, публикующее новости из личной жизни знаменитостей, побеседовало с источником из окружения Мелании. Инсайдер рассказал, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, жизнь его супруги превратилась в «торнадо 24/7».

«То, что происходит - это именно то, чего она так сильно не хотела. Они стали семейством Кардашьян, в буквальном смысле – скандалы, разводы, громкие заголовки в прессе», - говорит источник.

По данным инсайдеров, Мелания скучает по жизни «до Белого дома» - по шопингу и спа.

«Она могла делать, что захочет и когда захочет. Она также могла проводить больше времени со своей семьей. Обычно она наслаждалась шопингом, спа в Мар-а-Лаго и простым ужином в кругу семьи. Никто не обращал на нее внимания два года назад. А сейчас это торнадо 24/7. Она ненавидит все это», - добавил источник.

В середине марта на ежегодном традиционном ужине клуба Gridiron в Вашингтоне Дональд Трамп неудачно пошутил об «уходе» Мелании Трамп из Белого дома. Кроме того, на политическом митинге в Пенсильвании в начале марта президент США в разговоре с журналистами упомянул, что у Мелании сейчас «очень непростая» жизнь.

Источник также сообщил, что у первой леди и президента абсолютно разные интересы в жизни. Так, Мелания любит рано ложиться спать и рано вставать, в то время как Трамп помешан на ТВ и электронике:

«В их жизни нет спокойствия. Они, как пара, полные противоположности друг друга. И этот образ жизни абсолютно ей не подходит. Мелания считает их отношения такими же, какими они выглядят со стороны. Ее мнение абсолютно совпадает с мнением общественности. Она все время задается вопросами «Что происходит? Почему это происходит?»», - говорит инсайдер.

В последние месяцы в прессе активно обсуждается тема раскола в отношениях Дональда и Мелании Трамп. Журналисты не исключают возможность развода, особенно после того, как в январе разразился скандал с порноактрисой Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниелс.

Напомним, она подала иск к президенту США Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году. Ранее сообщалось, что адвокат президента США заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с главой государства в разгар президентской кампании 2016 года.

Кроме того, интимные подробности о связи с Трампом на днях обнародовала модель Playboy Карен Маклугал. Она рассказала, что была близка с Трампом в 2006-2007 годах, когда он уже был женат на Мелании. Модель также в деталях описала свои сексуальные отношения с президентом США.

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