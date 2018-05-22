Знакомьтесь, Бон и Пон. Как 60-летняя японская пара стала фэшн-звездами и приобрела 700 тысяч подписчиков в Instagram

Стильные парные наряды, коллаборация с известным японским дизайнером и 728 тысяч подписчиков в Инстаграме, — шестидесятилетние супруги Цуеши Сэки и Томи Сэки, которых мир знает как Бон и Пон, стали настоящими интернет-звездами.

"Стоят ли они возле произведения искусства, на фоне океана или перед своим домом, это не имеет значения. Сотни тысяч фанатов, которые превратили обычную японскую пару в онлайн-суперзвезд, на самом деле заинтересованы только в одном: во что они одеты", — пишет The Guardian.

Стильные супруги, которые вместе уже 38 лет, фотографируются в оригинальных парных нарядах, которые стараются подбирать к месту съемки. Пара признается, что они рады тому, что многие медиа уже назвали их иконами стиля, но на самом деле они одеваются в "простую и недорогую одежду, которую может позволить себе каждый".

Бон и Пон познакомились на фестивале токийской арт-школы во времена своего студенчества. В дальнейшем Цуеши начал работать по специальности в области дизайна и маркетинга, а Томи посвятила себя воспитанию их ребенку.

Именно своей дочери пожилые супруги обязаны своей быстрой и неожиданной популярностью. "Она взяла наши фото и опубликовала их в своем Инстаграм-аккаунте. Она получила множество комментариев, так что предложила нам создать свой собственный профиль", — признаются они.

В следующем месяце Бон и Пон запускают свою линейку одежды в коллаборации с японским дизайнером Исетаном Митсукоши, которую уже начали продвигать в своем Инстаграме.