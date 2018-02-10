Сэкономь на персональном тренере и найди новых подруг. Семь приложений на смартфон, которые стоит установить

Мобильные приложения уже давно стали верными помощниками практически во всех сферах жизни – от моды до бизнеса.
НВ Style выбрал оригинальные и полезные приложения на смартфон, которые помогут сэкономить на персональном тренере в спортзале, попробовать себя в роли профессионального фуд-фотографа, найти подруг и даже продюсера!
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Time 2: Beat Procrastination
Что это: Трекер времени
Полезный менеджер задач, объединяющий в себе средство повышения личной продуктивности и трекер времени. Он позволяет планировать список дел на день, указав срок их выполнения. В приложении также предусмотрена функция Overtime для тех, кто постоянно срывает дедлайны.
Popcorn
Что это: Подборки фильмов
Бесплатное приложение Popcorn – настоящая находка для киноманов. Оно открывает доступ к огромному количеству фильмов, которые удобно отсортированы по самым различным критериям. Эта функция позволяет получить рекомендации, какой фильм следует посмотреть именно вам и какая кинолента, вероятнее всего, вам понравится, основываясь на ваших кино-предпочтениях.
Ryse Up
Что это: Поиск продюсера
Ryse Up – это молодой проект, созданный для «будущих хитмейкеров». Объединяя как профессионалов, так и любителей, приложение поможет наладить музыкальные контакты и даже найти продюсера. Его создатели утверждают, что приложение поможет музыкантам эффективнее себя реализовывать, а продюсерам – открывать миру новых music-гениев.
Gymnotize
Что это: Персональный фитнес-тренер
Gymnotize сможет заменить личного фитнес-тренера. Приложение снабдит вас подробным графиком занятий, проследит за прогрессом и выберет из базы упражнений то, что необходимо именно вам. Кроме того, технология AR позволяет наглядно посмотреть, как правильно выполнять то или иное упражнение.
Foodie
Что это: Создание «вкусных» фото еды
Приложения для фотографирования еды Foodie от разработчиков мессенджера Line стремительно набирает популярность среди профессионалов и любителей. Приложение обещает сделать каждый ваш фуд-снимок настоящим шедевром! Foodie предлагает специальные эффекты и фильтры, которые помогут сделать снимки еды «аппетитнее». Также приложение помогает выбрать удачный ракурс снимков.
Night Sky
Что это: Карманный планетарий
Night Sky это мощный карманный планетарий, использующий возможности дополненной реальности. С его помощью можно находить звезды, планеты, созвездия и спутники прямо над вами просто направив ваш смартфон на ночное небо.
Hey! Vina
Что это: Приложение для поиска подруг для женщин
Приложение Hey! Vina поможет женщинам найти новых подруг! Социальная сеть Hey! Vina – это женский клуб, где вы сможете найти родственную душу или просто веселую компанию. Подбор анкет осуществляется на основании ваших предпочтений и вашего образа жизни. Также приложение позволяет выбрать сообщества, которые вам по душе, например, работающих мам или тех, кто увлекается йогой.
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