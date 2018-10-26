glo ™: пять причин поменять сигареты на топ-гаджет для нагревания табака

Традиция употребления табака в Европе тянется с конца XV столетия, когда испанский мореплаватель Христофор Колумб привез это растение со своих экспедиций.

С тех пор табакокурение остается культом. Вспомнить хотя бы рекламный образ ковбоя Мальборо из середины прошлого столетия, который использовали даже в советских фильмах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас активными курильщиками являются более 1 млрд людей (каждый третий взрослый на планете). Хотя, теперь снижение вреда от курения сигарет стало частью стратегии здравоохранения во многих странах.

Чтобы минимизировать негативное воздействие табака на организм, власти повышают акцизы, вводят запрет на курение в общественных местах, а в некоторых государствах даже ликвидируют розничную торговлю сигаретами. Но, для многих полный отказ от табака становится непреодолимым барьером, поэтому в последнее время набирают популярность альтернативные источники употребления никотина, которые несут меньший риск для здоровья.

Суть новых устройств, вроде электронных сигарет и систем нагревания табака, заключается в том, чтобы предложить пользователям продукты с содержанием никотина, которые обеспечивают ощущения от курения сигарет, но при этом имеют потенциально меньшие риски для здоровья

Поскольку электронные сигареты (вейпинг продукты) могут содержать никотин, но не сделаны из табака, чаще всего, курильщики, в поисках знакомых ощущений, меняют традиционные сигареты на системы нагревания табака со специальными запрессованными стиками. Такие системы уже пользуются спросом на украинском рынке, и, мало того, к ним добавляются новые производители, которые могут предоставить аудитории различный опыт получения никотина и индивидуальные устройства, вкусы и т.д.

Одним из таких новаторов стала система нагревания табака glo™, разработанная известной британской табачной компанией British American Tobacco. Компания является одним из мировых лидеров в этой сфере и сейчас активно развивает продукты с потенциально сниженным риском.

В связи с этим, мы представляем пять аргументов в пользу того, чтобы заменить сигареты на новый девайс для нагревания табака glo™.

Нагревание, а не сжигание

Одним из главных преимуществ внедрения подобных систем является повышение осведомленности потребителей о вреде курения.

При курении сигарет температура сжигания табака доходит до 900 градусов Цельсия, что делает его чрезвычайно токсичным для организма.

Устройство glo™ нагревает специальные табачные стики до оптимальной температуры в 240-245 градусов, в результате чего образуется никотиносодержащий аэрозоль, который на 90-95% менее токсичен, чем дым обычных сигарет. Под токсичностью имеется в виду 9 вредных веществ, которые Всемирная организация здоровья рекомендует снизить в табачном дыме. По информации производителя, это не обязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные продукты, но на основе имеющихся данных можно утверждать, что glo обладает потенциалом снижения вреда по сравнению с сигаретами. На сегодня проводится долгосрочное научное исследование, направленное на оценку профиля риска glo относительно сигарет.

Кроме этого, благодаря термопластичной вакуумной трубке, внешняя часть устройства не греется и остается прохладной.

Отказ от вредного сигаретного дыма

Нагретый табачный аэрозоль glo™ оставляет меньше запаха на руках, волосах, одежде и в окружающей среде, по сравнению с обычной сигаретой.

Подобное решение является абсолютным преимуществом для большинства курильщиков, которые испытывают дискомфорт из-за неприятного запаха в общении с некурящими людьми.

“Употребление никотина, к которому курильщики пристрастились, без вредных компонентов табачного дыма, может предотвратить большую часть вреда от курения”, - заявляли представители Королевского врачебного колледжа Великобритании в апреле 2016-го.

Опыт от курения и разнообразие вкусов

В отличие от электронных сигарет, glo™ вместе с табачными стиками предоставляют идентичные ощущения, как и от курения обычных сигарет.

glo™ предоставляют идентичные ощущения, как и от курения обычных сигарет

Аэрозоль, который формируется при нагревании, имеет натуральный табачный вкус, а не смеси никотина, глицерина, ароматизаторов и воды, как, например, жидкости электронных сигарет.

Кроме того, на выбор доступны как стики с мягким и насыщенным табачным вкусом, так и ароматизированные цитрусовый, ментоловый и ягодный варианты.

Практичность и простота в использовании

Кроме отсутствия дыма как такового, устройство для нагревания табака glo™ не оставляет пепла от тления табака и бумаги.

Девайс также максимально прост в использовании: электронный нагревательный элемент доводит табачный стик до нужной температуры за 40 секунд, а одна сессия курения длится 3,5 минуты.

Полная зарядка литий-ионного аккумулятора длится 2 часа, после чего его хватит на 30 сессий беспрерывного курения.

Современный дизайн

Качественный защитный алюминиевый корпус glo™ доступен в различных цветах.

Для включения устройства используется лишь одна кнопка со светодиодным индикатором, который покажет вам когда устройство готово к использованию.

glo™ имеет и небольшие отверстия для очистки внутренней части устройства. Зарядить девайс можно через стандартный micro-USB разъем.

Сколько стоит и где можно купить?

Цена стартового набора составляет 1899 грн и в него входят: устройство для нагревания табака glo™, USB-кабель и блок питания для зарядки, щетка для чистки устройства, 10 пачек спрессованных стиков табака (по 20 штук в каждой пачке). Устройства glo™ можно приобрести в фирменном магазине glo™ Studio в Киеве, а в скором времени появятся и в фирменных магазинах во Львове и Одессе, торговых центрах Днепра, Харькова и Запорожья, а также в крупнейших розничных сетях этих городов. Кроме того уже сейчас продукт можно заказать онлайн на сайте myglo.com.ua.