Николь Кидман, Леди Гага, Гленн Клоуз и другие звезды снялись для обложки The Hollywood Reporter

Журнал The Hollywood Reporter представил праздничную обложку свежего выпуска, посвященного традиционному круглому столу, который издание проводит в конце года.
Подискутировать о главных темах года, редакция издания The Hollywood Reporter пригласила главных звезд — актрис, которые снялись в наиболее значимых фильмах. В этот раз на обложку попали сразу шесть знаменитостей: Николь Кидман, Леди Гага, Гленн Клоуз, Рэйчел Вайс, Реджина Кинг и Кэтрин Хан.
Реджина Кинг
Все кинодивы позировали перед камерой в платьях алых оттенков. Главной темой круглого стола стал разговор об изменениях в Голливуде, произошедших за последний год, движении #Metoo, сильных женщинах и, конечно, героинях, воплощенных актрисами в фильмах.
Леди Гага
Леди Гага вспоминает: Когда я начала заниматься музыкальным бизнесом, мне было около 19 лет, было именно правилом, а не исключением: когда вы входили в студию, то подвергались домогательствам. Что было, то было. Я много говорили об этом, надуюсь эти слова были услышаны. И то, что происходит сейчас в нашем обществе – это не просто какая-то расплата. Это сравнивание счета.
Николь Кидман
Николь Кидман призналась, что старается помогать начинающим исполнительницам советами. «Когда я работаю с молодыми актрисами, я всегда говорю: Спрашивайте о чем угодно, я отвечу! Я всегда могу дать совет, а вы уже решайте, следовать ему или нет. Но это здорово, когда у тебя есть доступ к информации»
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз рассказывает: У меня был один очень тонкий момент. Ничего не угрожало мне, но так тонко. Это случилось на прослушивании и очень известный актер, которого я уважала, положил руку мне на бедро. Это не имело никакого отношения к персонажу или сцене. Я просто застыла. Потому что вы пытаетесь сыграть сцену, и вдруг думаете: «Почему он это делает?» Поэтому я действительно понимаю этот синдром, когда ты застываешь и не знаешь как правильно себя вести.
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