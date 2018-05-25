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Не ко двору. Меган Маркл пройдет обучение королевскому этикету по настоянию Елизаветы II

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Меган Маркл обучат королевскому этикету

Меган Маркл обучат королевскому этикету

Британские СМИ сообщают, что королева Елизавета II настаивает на обучении Меган Маркл королевскому этикету.

Инсайдеры отметили, что королева настоятельно рекомендует герцогине Сассекской пройти обучение у одного из ее советников, Саманты Коэн, которая в течение шести месяцев будет выполнять обязанности ее личного секретаря и помощницы, пишет Business Insider.

По мнению королевы, это поможет Маркл достойно представлять королевскую семью в рамках официальных визитов на благотворительных и общественных мероприятиях.

49-летняя советница Елизаветы II Саманта Коэн планирует переехать из Букингемского дворца в Кенсингтонский дворец, чтобы провести обучение.

«Это будут шесть месяцев послушания. Это не будет просто, ведь у Маркл будет строгий учитель, которая привыкла работать в напряженном графике без единой минуты отдыха», - сообщает инсайдер.

По неофициальным данным Коэн уже приступила к обучению, и контролировала первый официальный выход в свет Маркл в статусе жены принца Гарри. Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, которые после церемонии бракосочетания получили титул герцога и герцогини Сассекских, накануне побывали на садовой вечеринке в Букингемском дворце.

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