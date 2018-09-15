Начать себя заново. Экзистенциальная колонка Влада Фисуна о фестивале Burning Man

Влад Фисун, креативный директор фестиваля Atlas Weekend и известный диджей побывал на легендарном Burning Man, который проходит в американской пустыне и который называют одним из самых масштабных фестивалей современного искусства и радикального самовыражения. И написал колонку для НВ Style о своих впечатлениях и ощущениях.

Я на пороге дома после недельной жизни будто на мельнице. Сумка в белой пыли, в том же состояние ее содержимое: причудливые наряды, отливающие металликом или манящие мехом, светящиеся, как люстры, в ночи, продуваемые ветром. Но кроме того - плотные кофты, термобелье, обязательная кружка на карабине и прочие необходимые для обеспечения жизнедеятельности предметы, которые по неинтересным причинам остаются за кадрами репортажей и фоточек в соцсетях.

Для внешнего мира Burning Man - модели и инстачики - телочки, которые позирут в инстаграммах, кроме себя никого не постят, геи-качки и люминесцентные трансеры, блоггеры и влоггеры, плюющиеся керосином арт-кары и уходящие ввысь, вширь и вдаль инсталляции. Внутренний мир, быт, сложности и приятности - это в глаза не бросается, но впечатлений хватает надолго. Постскриптум своего прошлогоднего репортажа я до сих пор пересматриваю с неподдельным удивлением.

Это трогательно и торжественно - пожалуй, только на Burning Man тебя провожают, с почестями, будто едешь совершать за всех подвиг, показывать удаль и отстаивать честь и право. А встречают обратно и того лучше, понимающе, будто вернулся с Луны, оставив на пыльных тропинках следы прокатного велосипеда.

Слава о Burning Man такая, будто ты отправился туда сделать все-все, что всем нельзя нигде-нигде, но там, в этой сказке для взрослых, можно.

А как оно на самом деле, сформулировать не получается. Как говорят старожилы, “у каждого своей Берн”. То есть, никто не остановит тебя, если ты отправишься во все тяжкие. Но они предсказуемо закончатся беспамятством, похмельем и отходняком, ведь гравитацию и биологию никто в пустыне Блэк Рок не отменял. Как и суровые федеральные законы.

Если же надо и хочется что-то все-таки отменить, то некоторые привычные нормы отсутствуют.

Например, деньги. То есть задаром все, все, что тебе предложат, иногда очень настойчиво, буквально хватая за руки и крича в мегафон, что без этого пива, коктейля, супа или пирожка никакой жизни не будет.

Например, толерантность, если припомнить жутковатый Barbie Death Camp - в нем можно сжечь в кухонной плите безропотное воплощение красоты, женское или мужское.

Или, например, одежда - есть желающие прогуляться только в шляпе, маске от пыли и защитных очках.

Или верность - если вы приехали в Orgy Camp, значит, вы готовы какое-то время побыть без нее.

То есть, в целом, это может быть каким-то ошеломлением, но в очень мягкой форме. Как если из детсадовского павильона воспитательница отошла на телефонный звонок, и пришла пора пошалить. От всего, что не нравится, можно отвернуться и укатить на другую сторону пустыни - гнаться не будут. Да и второй раз на это наткнуться не получится - здешние ориентиры зыбки.

Нам, постсоветским славянам, может помочь неоклассик Борис Борисыч Гребенщиков, незадолго до спонтанного возникновения Burning Man (в 86-м) предвосхитивший (примерно в 84-м):

Мы стояли на плоскости

С переменным углом отражения

Наблюдая закон,

Приводящий пейзажи в движение

Повторяя слова, лишенные всякого смысла

Но без напряжения

То есть:

Плоскость оно понятно - пустыня ровнее стола, горные границы ее видны и недосягаемы, и пеший ты, или на велосипеде, арт-каре или еще какой мудреной штуке, едешь без препятствий куда желается.

Угол отражения переменен, хотя бы из-за погоды, которая может быть пустой и безмолвной, подставляя тебя солнцу. Или вдруг вихрем, смерчем, бурей сметающей тебя и все твои идеи в никуда. И восприятие того, что вокруг, у всех и каждого изменчиво. Прибывшие для инстаграмных историй и суточных рейв-забегов могут оказаться на медитации, шаманском ритуале, мастер-классе в раскрашивании вееров и зонтиков или дебатах в защиту прав меньшинств.

Наблюдая закон - это принципы, которых у Burning Man ровно 10. Это событие, которое делает в идеале каждый прибывший. И это и исполинские скульптуры, движущиеся в ночи переливающиеся чудеса, неописуемые представления и все такое невероятное. Но это и три горячие лепешки тако, которые вдруг тебе подаст милая женщина зрелых лет, пока ты разбиваешь свой лагерь. Burning Man - вовсе не беспредел, как пытаются представить это наивные таблоиды. И как пытаются это представить наивные искатели галюциногенных приключений, которые иногда попадают в мигающие на рассвете полицейские машины.

Пейзажи находятся в движении - вчера здесь ничего не было, сегодня стоит пятиметровый монгольский воин, или диван-качеля, или сельский домик с клозетом, или огромный металлический шар. И завтра это может куда-то уехать, а может, улететь, ведь имеется и интенсивно работающий аэропорт, или попросту сгореть под улюлюканье. Или молчание.

Лишение смысла - это потому что с любых сколько-нибудь рациональных точек зрения прикатить в пыль и жару, потратив бюджет кругосветки, а может, и миллион… Ну как это объяснить? Но рядом с моей палаткой расположили свои шатры те, кто ездит сюда не второй и не пятый раз - один раз 15 был, второй вообще 25.

Напряжение...))) Оно, кстати, иногда ощутимо. Есть даже предубеждение, что лучше сюда не ехать со спутником или спутницей, да и у молодоженов есть шанс на разрыв отношений. Может, страсти и +35 в тени все могут испепелить. Что-то от нас сгорит, а что-то очистится огнем и даст новую жизнь. Ведь именно с пепла страсти все и началось в 86-м, когда художник Ларри Харви, остро переживая развод, построил и сжег свой прототип, тем самым желая начать себя нового. И похоже, у него очень получилось - каждый год 70 тысяч человек приезжают познать себя таким неповторимым способом. И конечно посмотреть, как сгорает Горящий Человек.

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