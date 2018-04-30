Мелания - женщина с характером. Брижит Макрон рассказала о "заложнице" Белого дома Мелании Трамп

Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась впечатлениями от трехдневного визита в Вашингтон, где ей удалось ближе познакомиться с супругой президента США Меланией Трамп.

В интервью французской ежедневной вечерней газете Le Monde, Макрон назвала первую леди США «заложницей» Белого Дома, а также призналась, что сочувствует ей.

«Мелания ничего не может делать. Она ведет себя более сдержанно, чем я и живет в гораздо более ограниченных условиях. Она даже не может открыть окно в Белом доме. Я могу позволить себе ежедневно выходить на улицы Парижа, чего нельзя сказать о Мелании», - заявила Макрон.

По ее мнению, Мелания – очаровательная, забавная и интеллигентная женщина с сильным характером, который пытается скрыть от всего мира.

«В действительности все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Она – женщина с характером, который она все время пытается скрыть. Она очень забавная и много смеется, но все время пытается контролировать свои эмоции. Мы много смеялись, у нас одинаковое чувство юмора. Мелания – добрая, очаровательная, умная и очень открытая», - призналась Макрон.

О том, что Мелания Трамп испытывает определенный дискомфорт в роли первой леди США заговорили еще на инаугурации президента Дональда Трампа, после которой в сети появились шутливые призывы «освободить Меланию» (#FreeMelania). Макрон убеждена, что супруга президента США действительно находится под постоянным давлением:

«Самое сложное для первой леди – все время контролировать свои слова и быть осторожной в своем поведении. Это самая сложная часть. Не бывает моментов, когда можно полностью расслабиться. Не бывает времени, когда ты чувствуешь себя абсолютно спокойной», - добавила она.

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