Мелания Трамп впервые прокомментировала секс-скандал с участием Дональда Трампа

Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала секс-скандал с участием своего супруга Дональда Трампа.

В заявлении, сделанном представителем первой леди Стефани Гришэм в твиттере, Мелания обращается к прессе и общественности с напоминанием о 12-летнем сыне Бэрроне.

«Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях», - сообщила Гришэм.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible.