Мелания Трамп впервые прокомментировала секс-скандал с участием Дональда Трампа

Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала секс-скандал с участием своего супруга Дональда Трампа.

В заявлении, сделанном представителем первой леди Стефани Гришэм в твиттере, Мелания обращается к прессе и общественности с напоминанием о 12-летнем сыне Бэрроне.

«Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях», - сообщила Гришэм.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible. — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 26 марта 2018 г.

Заявление было сделано после выхода в эфир откровенного интервью порнозвезды Сторми Дэниэлс в программе 60 Minutes, в котором она в подробностях рассказала о сексуальных отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

В пик разгара секс-скандала с участием Трампа, Мелания вместе с Бэрроном отправилась в семейный курортный отель Mar-a-Lago во Флориде. В минувший уикенд Трамп составил компанию жене и сыну, но уже в воскресенье вернулся в Вашингтон.

«Она сосредоточена на своих материнских обязанностях и наслаждается весенними каникулами в Mar-a-Lago, работая над будущими проектами», - сообщает пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс.

Напомним, в последние месяцы в прессе активно обсуждается тема раскола в отношениях Дональда и Мелании Трамп. Журналисты не исключают возможность развода, особенно после того, как в январе разразился скандал с порноактрисой Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она подала иск к президенту США Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году. Ранее сообщалось, что адвокат президента США заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с главой государства в разгар президентской кампании 2016 года.

Кроме того, интимные подробности о связи с Трампом на днях обнародовала модель Playboy Карен Маклугал. Она рассказала, что была близка с Трампом в 2006-2007 годах, когда он уже был женат на Мелании. Модель также в деталях описала свои сексуальные отношения с президентом США.

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