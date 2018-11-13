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Мелания Трамп подтвердила статус самой стильной первой леди, блистая изысканными нарядами в Париже

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Мелания Трамп поразила своим изысканным образом
EPA

Мелания Трамп поразила своим изысканным образом

Мелания Трамп провела выходные в Париже, где примерила два элегантных образа.

В прошлый уикэнд Дональд и Мелания Трамп посетили Париж с официальным визитом: вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Трампы приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

 

 

Во время пребывания в Париже Мелания Трамп сменила два элегантных наряда. Для приема в Елисейском дворце первая леди выбрала платье-футляр Bottega Veneta, дополнив его лодочками от Christian Louboutin.

 

 

В воскресенье чета Трампов была приглашена на ужин в Версальский дворец. Мелания надела серое платье с плиссированной юбкой Christian Dior, пальто в тон и классические черные лодочки.

 

 

Не менее элегантно выглядела первая леди Франции Брижит Макрон. Для первого выхода она выбрала костюм темно-синего цвета и лодочки в тон. А на приеме в Версале Брижит встречала гостей в эффектном жакете зеленого цвета, блузе и черных брюках.

 

 

Фото: EPA

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