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Louis Vuitton или Delpozo. Брижит Макрон и королева Летиция посетили открытие выставки испанского скульптора

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Брижит Макрон и королева Летиция на выставке скульптура Жоана Миро

Брижит Макрон и королева Летиция на выставке скульптура Жоана Миро

В Париже в Большом дворце открылась выставка испанского художника и скульптура Жоана Миро. Торжественное мероприятие посетили король Филипп VI и его супруга королева Летиция. Королевскую чету принимали Эммануэль и Брижит Макрон. 

Королева Испании выбрала для мероприятия элегантное вечерне темно-синее платье с открытыми плечами, украшенное драпировкой в виде цветка от Delpozo. Образ Летиция дополнила туфлями от Nina Ricci.


Первая леди Франции выбрала более сдержанный наряд и осталась верна своему стилю – Брижит Макрон часто выбирает короткие платья-футляры. На этот раз она отдала предпочтение наряду от Louis Vuitton молочного оттенка. Дополнив образ черными туфлями и сумкой в тон.

 

 

 

Фото: EPA

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