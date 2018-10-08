Louis Vuitton или Delpozo. Брижит Макрон и королева Летиция посетили открытие выставки испанского скульптора

В Париже в Большом дворце открылась выставка испанского художника и скульптура Жоана Миро. Торжественное мероприятие посетили король Филипп VI и его супруга королева Летиция. Королевскую чету принимали Эммануэль и Брижит Макрон.

Королева Испании выбрала для мероприятия элегантное вечерне темно-синее платье с открытыми плечами, украшенное драпировкой в виде цветка от Delpozo. Образ Летиция дополнила туфлями от Nina Ricci.



Первая леди Франции выбрала более сдержанный наряд и осталась верна своему стилю – Брижит Макрон часто выбирает короткие платья-футляры. На этот раз она отдала предпочтение наряду от Louis Vuitton молочного оттенка. Дополнив образ черными туфлями и сумкой в тон.





Фото: EPA

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