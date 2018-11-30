Клуб первых леди. Мелания Трамп и Брижит Макрон прибыли на саммит Большой двадцатки и подтвердили статус королев стиля

На Саммит в Аргентину прибыли президенты стран Большой двадцатки со своими женами. Международная пресса уже отметила, что Мелания Трамп и Брижит Макрон выделяются своим стилем на фоне остальных первых леди.

48-летняя Мелания Трамп прибыла в Аргентину в стильном кожаном пальто и белой юбке-карандаш, вызвав восторг публики еще на трапе самолета.



Мелания Трамп и Дональд Трамп прибыли на саммит Большой двадцатки. Фото: EPA

Между тем, Брижит в свои 65 лет, выбрала шикарный белый пиджак и смелую юбку с застежкой-молнией спереди, для приема у президента Аргентины Маурисио Макри и первой леди Хулианой Авада, которая блистала в гламурном черном кружевном платье.



Чета Макронов и Маурисио Макри и Хулиана Авада. Фото: EPA

44-летняя жена президента Аргентины Хулиана Авада была занята встречей мировых лидеров и их жен, когда они прибыли в Аргентину, включая Джастина Трюдо и его жену Софи. 43-летняя Софи надела черную блузку сложного кроя, брюки, дополнила образ шпильками и стильным клатчем, украшенным национальным украинской вышивкой.

Джастин Трюдо с женой Софи, Хулиана и Маурисио Авада. Фото: EPA

Королева Нидерландов Максима также прибыла на саммит в четверг, вернувшись в свою родную Аргентину. В свои 47 лет, она выглядела очень утонченно в черном платье с красными и белыми полосками на юбке, когда присутствовала на Инвестиционном форуме в Культурном центре Кирхнера в Буэнос-Айресе.

Королева Нидерландов Максима. Фото: EPA

Также на саммит прибыла Тереза Мэй, известная своими эксцентричными нарядами. В этот раз Мэй была одета довольно сдержано, выбрав серый пиджаке и черные брюки, чтобы не быть сильно скучной, она все же дополнила образ ожерельем красного цвета.

Тереза Мэй. Фото: EPA

Саммит Большой двадцатки открылся сегодня, 30 ноября, и будет длиться два дня. Проводится событие 13-й раз и в первый раз, когда встреча состоялась в Южной Америке.

Странами-членами этой группы являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и Соединенные Штаты.

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