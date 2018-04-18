Какой была Барбара Буш: первая леди США, любящая жена, мудрая мать и сильная женщина

17 апреля 2018 года умерла бывшая первая леди США Барбара Буш – жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и мать 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего.

Бывшая первая леди США Барбара Буш прожила 92 года и навсегда оставила своей след в американской истории как мудрая и откровенная женщина, которая всегда заботилась о других. НВ STYLE выражает скорбь в связи со смертью Барбары Буш и вспоминает главные факты из биографии этой великой женщины.

Барбара Буш родилась 8 июня 1925 года в Нью-Йорке и получила образование в частном женском гуманитарном колледже Смит в Нортгемптоне. Со своим будущим супругом Джорджем Бушем Барбара познакомилась в шестнадцатилетнем возрасте во время рождественского бала. А через полтора года, прямо перед уходом Буша в армию, состоялась помолвка влюбленных.

Публикация от Jessica Haley Bridal (@jessicahaleybridal) 18 Апр 2018 в 3:58 PDT

Барбара и Джордж Буш поженились 6 января 1945 года и прожили в счастливом браке 73 года. Барбара признавалась, что Джордж был первым парнем, которого она поцеловала.

В браке у пары родилось шестеро детей: Джордж Уокер Буш (43-й президент США ), Паулина Робинсон Буш (в трехлетнем возрасте умерла от лейкемии), Джеб Буш (43-й губернатор Флориды), Нейл Маллон Буш, Марвин Пирс Буш и Дороти Буш Кох. Кроме того, у Барбары и Джорджа Бушей есть семнадцать внуков и семь правнуков.

В одном из интервью внучка Барбары Буш Дженна Буш-Хейгер заявила:"Они с моим дедом, мужчиной, которого она любит более 73 лет, счастливы и окружены семьей. По-моему, тот факт, что они так долго вместе, и что дед все еще каждую ночь перед сном говорит ей «Я люблю тебя, Барби» – это замечательно".

Сама Барбара Буш описывала себя и своего супруга как "двух самых удачливых людей в мире". Бывшая первая леди США говорила, что "когда вся пыль улеглась, и все толпы исчезли, то осталось то, что действительно имеет значение – это вера, семья и друзья. Мы чрезвычайно благословлены".

Публикация от GreyHunt Interiors (@greyhuntinteriors) 17 Апр 2018 в 5:14 PDT

"Я поднялся, возможно, на самую высокую гору в мире, но даже это не может сравниться с тем, что мне посчастливилось стать мужем Барбары", – писал однажды Джордж Буш-старший.

Несмотря на глубокие чувства Барбары и Джорджа Бушей, на успехи в политике и бизнесе, эта знаменитая американская семья пережила большое горе. В возрасте трех лет от лейкемии умерла их первая дочь – Робин. Справится с этим заболеванием трудно и сегодня, а в пятидесятые годы шансов на спасение у девочки не было вообще. Робин умирала прямо на руках у своей матери.

Однако, смирившись с горькой потерей и осознав, что она нужна своему мужу и сыну, Барбара Буш стала двигаться дальше. А спустя годы, когда Джордж Буш стал президентом страны, а Барбара – первой леди США, она стала активно заниматься благотворительностью, поддерживая, в частности, и программы по борьбе с лейкемией. Мудрая и добросердечная Барбара Буш делала для других людей то, чего когда-то не смогла сделать для своей дочери.

Публикация от DEPETRA (@depetra) 18 Апр 2018 в 3:50 PDT

Во время президентства супруга Барбара Буш сопровождала его в рабочих визитах по 68 странам, проделав путь в два миллиона километров. Она принимала участие в митингах и различных собраниях, поддерживала мужа, а затем уже и сына в нелегких политических решениях.

Интересно, что Барбара была еще и писательницей. За годы своего творчества она выпустила сборник анекдотов об их спаниеле Фреде Истории С. Фреда, книгу о еще одной собаке семейства Рассказы Милли о жизни с президентской четой в Белом доме и мемуары о жизни в Белом доме. Доходы от продажи книг пошли на благотворительность.

Общественная деятельность Барбары Буш была высоко оценена еще при жизни. В в ее честь названо несколько школ в Техасе и Аризоне, больница и медицинский центр в штате Мэн и библиотека в Техасе.

Последние годы Барбара Буш проживала вместе с супругом в Хьюстоне, штат Техас. Там же бывшая первая леди США и скончалась в кругу семьи.

Публикация от Буквы (@bykvu) 18 Апр 2018 в 3:40 PDT

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