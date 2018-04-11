Я считаю, что тратить время стоит только на созидание и на детей. 10 принципов Максима Бахматова

Управляющий партнер UNIT.City и глава правления Radar Tech Максим Бахматов рассказал НВ STYLE почему сравнивает себя с собакой, бегущей за зайцем, и объясняет, как заставить идею "взлетать".

1. Мне интересно браться за сложные, на первый взгляд, проекты. Приходить, когда вокруг грязь и разруха, на которые все уже давно махнули рукой. Смотришь на это, говоришь: «Нет-нет, сейчас все будет», и показываешь, что на месте ржавчины можно делать инновационные, красивые, современные и нужные проекты.

2. Любая идея может взлететь, если есть достаточно ресурсов, времени. От объема ресурсов и распределения времени проекты получаются разными: или очень успешными, или провальными.

3. Для того чтобы все получалось, надо искреннее желание, много работы, дисциплина и немного волшебства.

4. Есть простое правило: для того, чтобы появились силы, надо начать заниматься спортом. Это замкнутый круг, но так все и работает. Чем более сложным проектом я занимаюсь, тем больше виден становится результат изменений. Вот этот скачок от «было» до «стало» становится импульсом и для меня, дает силы на следующие проекты.

5. У охотничьей собаки, которая бежит за зайцем, никто не спрашивает, почему она это делает, откуда берет силы и мотивацию. Природа все придумала так, чтобы собака, увидев в лесу зайца, бежала за ним. Так и я, по-другому уже не могу. Надо постоянно быть в движении.

6. Лет 20 назад я писал очень детальные планы в ежедневнике, записывая все задачи до минуты. Сегодня этот механизм уже отработан: что-то я делегирую, на какие-то мелочи стараюсь не отвлекаться, использую кластерный подход и так далее. Базовые задачи и встречи записываю в календарь, остальное – держу в памяти.

7. Нет особого смысла специально учиться тайм-менеджменту. Попробуй не придерживаться режима и жизненного баланса, твои неуспехи и проблемы сами покажут, что пора все разложить по полочкам.

8. Мне часто задают вопросы о том, какие книги помогли мне в бизнесе, но я практически не читаю бизнес-книг. Зато всем рекомендую и сам часто перечитываю братьев Стругацких. Любой из 12 томов.

9. Я считаю, что Украина – это страна возможностей. Надо просто не быть рукожопым, а попробовать хорошо делать что-то одно. Даже не хорошо – нормально. Этого достаточно, чтобы стать успешным и востребованным, кем бы ты ни был: топ-менеджером большой компании, кассиром, массажистом или дворником.

10. Я считаю, что тратить время стоит только на созидание. И на детей.

Фото: facebook.com/mbakhmatov

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