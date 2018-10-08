Из Африки. Мелания Трамп посетила Египет в роскошном костюме, но ее снова никто не понял

Первая леди США Мелания Трамп завершила свое африканское турне поездкой в Египет. До этого она была в Гане, Кении и Малави.
Во время рабочего визита в Египет Мелании удалось совершить единственную экскурсию в Гизу к сфинксу и пирамидам.
[Фото: ЕРА]
Для поездки она выбрала образ, напоминающий один из костюмов Мерил Стрип в фильме Из Африки.
[Фото: ЕРА]
Свободные брюки песочного оттенка, укороченный бежевый пиджак Ralph Lauren, белая рубашка Сhаnеl, шляпа и балетки Chanel.
[Фото: ЕРА]
К этому наряду Мелания подошла более продуманно, чем к образу для поездки в Кению, который вызвал настоящий скандал. В Кении жена президента Америки надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев, чем спровоцировала бурю негатива в СМИ.
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De nuevo Melania Trump genera controversia por su atuendo. Esta vez para la visita a Kenia utilizó un sombrero Salacot, símbolo del colonialismo y la diferencia racial (solo era usado por los blancos para proteger su cráneo del sol africano). Error de cálculo o error calculado?? #melania #melaniatrump #flotus #salacot #fashionchoices #instafashion #instablogger #instastyle #elblogdeyele #kenya
Образ, выбранный для путешествия в Египет, тоже не обошелся без насмешек. Его уже сравнили со сценическим костюмом Майкла Джексона в котором он в 1988 году снялся в клипе на песню Smooth Criminal.
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Но, не только с Джексоном сейчас сравнивают Меланию Трамп. Пользователям Сети вспомнился и главный соперник героя Харрисона Форда в фильме Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега – Рене Беллок, которого сыграл Пол Фриман.
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