На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Из Африки. Мелания Трамп посетила Египет в роскошном костюме, но ее снова никто не понял

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мелания Трамп в Египте

Мелания Трамп в Египте

Первая леди США Мелания Трамп завершила свое африканское турне поездкой в Египет. До этого она была в Гане, Кении и Малави.

Во время рабочего визита в Египет Мелании удалось совершить единственную экскурсию в Гизу к сфинксу и пирамидам.  

[Фото: ЕРА]

Для поездки она выбрала образ, напоминающий один из костюмов Мерил Стрип в фильме Из Африки.

[Фото: ЕРА]

 Свободные брюки песочного оттенка, укороченный бежевый пиджак Ralph Lauren, белая рубашка Сhаnеl, шляпа и балетки Chanel.

 [Фото: ЕРА]

К этому наряду Мелания подошла более продуманно, чем к образу для поездки в Кению, который вызвал настоящий скандал. В Кении жена президента Америки надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев, чем спровоцировала бурю негатива в СМИ.

 

 

Образ, выбранный для путешествия в Египет, тоже не обошелся без насмешек. Его уже сравнили со сценическим костюмом Майкла Джексона  в котором он в 1988 году снялся в клипе на песню Smooth Criminal.

 

View this post on Instagram

#annieareyouok #melaniatrump @flotus #michaeljackson

A post shared by deadgreedy (@deadgreedy) on

 

Но, не только с Джексоном сейчас сравнивают Меланию Трамп. Пользователям Сети вспомнился и главный соперник героя Харрисона Форда в фильме Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега – Рене Беллок, которого сыграл Пол Фриман.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове