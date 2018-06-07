Эмили Ратаковски - 27. Лучшие образы эффектной голливудской красавицы

Сегодня, 7 июня, День рождения празднует американская модель и актриса Эмили Ратаковски.

Эффектная брюнетка и звезда Instagram родилась в Лондоне в американской семье. У Эмили Ратаковски есть польские, еврейские и ирландские корни.

Работать Эмили начала еще в юношеском возрасте. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работу в агентстве девочка совмещала с учебой в школе. Наибольшую известность Эмили Ратаковски принесла съемка с фотографом Тони Дюраном, а также клип Робина Тика и Фаррелла Уильямса – Blurred Lines, в котором модель снялась топлесс.

Сегодня Эмили Ратаковски исполнилось 27 лет, в связи с чем НВ STYLE вспоминает самые яркие, сексуальные и элегантные образы модели с красных дорожек и не только.

Эмили Ратаковски в сияющем платье Marc Jacobs

© Emily Ratajkowski/Facebook

Актриса в золотистом платье на открытии 74-й церемонии Золотой Глобус

© EPA

Эмили Ратаковски на 70-м Каннском кинофестивале

© EPA

Еще один выход в рамках Каннского кинофестиваля 2017

© EPA

Модель на вечеринке Vanity Fair в рамках 89-й церемонии Оскар

© EPA

Ратаковски на премии Эмми-2016

© EPA

Модель на Балу Института костюма

© EPA

Эмили Ратаковски в смелом откровенном образе

© Emily Ratajkowski/Facebook

Модель в ярком желтом костюме

© Emily Ratajkowski/Facebook

В элегантном черном платье на афтепати Оскара-2016

© Emily Ratajkowski/Facebook

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