Экс-фактор. Пять женщин из жизни принца Гарри до Меган Маркл

В сети продолжают обсуждать новость о том, что принц Гарри планирует пригласить на свою свадьбу с американской актрисой Меган Маркл двух своих бывших девушек.
В частности, в сети разгорелись горячие дискуссии на тему того, стоит ли приглашать «экс» на собственную свадьбу. Мнения разделились – некоторые утверждают, что неудачные романтические отношения вовсе не повод для прекращения общения и дальнейшей дружбы, в то время как другие считают подобные жесты со стороны жениха неприемлемыми.
Британские СМИ сообщили, что Гарри планирует пригласить на свадьбу как минимум две экс-пассии - Челси Дэви, с которой он встречался семь лет, и Крессиду Бонас, отношения с которой длились два года и закончились в 2014 году. Впрочем, не исключено, что на свадьбе мы увидим и других «экс» принца.
НВ Style предлагает вспомнить самых известных бывших девушек принца Гарри, которым, в отличие от Маркл, не удалось заполучить сердце одного из главных холостяков в мире.
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Натали Пинкхем
В 2003 году принц Гарри встречался с британской телеведущей Натали Пинкхем, которая старше его на шесть лет. Их роман закончился быстро, однако спустя несколько лет, в 2009 году Гарри и Натали решили дать своим отношениям второй шанс.
Впрочем, и в этот раз паре не удалось перейти на новый уровень отношений, и они снова решили расстаться. По сообщениям британской прессы, Гарри по-прежнему поддерживает дружеские отношения с телезвездой.
Челси Дэви
Отношения с дочерью миллионера из Зимбабве Челси Дэви можно назвать самыми длительными в «романтик-истории» Гарри. С Челси принц встречался долгих семь лет, но с перерывами на break-up. В период с 2004 по 2011 год пара расставалась несколько раз, однако каждый из разрывов заканчивался примирением.
Именно Челси Дэви пророчили статус принцессы Великобритании, однако большая любовь не выдержала постоянного давления прессы и королевской семьи. В одном из интервью девушка назвала роман с Гарри «сложным» и призналась, что так и не смогла смириться с постоянным вторжением прессы в личную жизнь и тотальным контролем королевской семьи.
Кэролайн Флэк
Британская телеведущая Кэролайн Флэк встречалась с одним из самых завидных женихов планеты в 2009 году. Инсайдеры сообщали, что в ее объятиях Гарри искал утешения во время перерыва в отношениях с Челси Дэви. Их роман длился всего несколько месяцев. После расставания телезвезда выпустила книгу, в которой упомянула экс-бойфренда и рассказала об истинных причинах, по которым им с Гарри не удалось построить серьезные отношения. Флэк так же, как и Челси, не смогла выдержать повышенного внимания прессы.
«Как только история попала в прессу, начался настоящий кошмар. Нам пришлось ограничить общение и прекратить наши встречи. Я уже не была Кэролайн Флэк, телеведущей. Я была Кэролайн Флэк, девушкой принца Гарри», - призналась она.
Флоренс Браденелл-Брюс
После того, как модель Флоренс Браденелл-Брюс в 2011 году заметили в компании принца Гарри, в ее жизни наступила светлая полоса. С этих дней начался ее путь к успеху – как в модельной индустрии, так и в личной жизни. Несмотря на то, что роман Флоренс и Гарри длился всего три месяца, британская пресса называла их «парой мечты». Впрочем, их летнему роману не суждено было перерасти в нечто большее и в августе 2011 года они расстались – по словам инсайдеров, инициатором разрыва выступил Гарри, который не был готов к серьезным отношениям.
В 2013 году Флоренс вышла замуж. Ее избранником стал мультимиллионер Генри Сент-Джордж. Их свадебную церемонию активно освещали британские СМИ, которые следили за жизнью модели на протяжении многих лет после завершения «королевского» романа.
Молли Кинг
В 2012 году принц Гарри в очередной раз увлекся еще одной очаровательной блондинкой. На этот раз его избранницей стала Молли Кинг, популярная певица и солистка группы The Saturdays. Пару часто видели вместе – преимущественно в ночных клубах и караоке Лондона. Британские СМИ в то время отнеслись к новому увлечению принца довольно скептически - газеты пестрили заголовками «Новый день – новая блондинка». Спустя некоторое время инсайдеры сообщили, что Гарри расстался с певицей. По неподтвержденной информации, принц решил завершить отношения с Кинг из-за ее чрезмерной открытости в общении с прессой. В частности, в то время сообщалось, что певица раскрывала слишком много интимных подробностей их романа.
Крессида Бонас
Роман Крессиды Бонас и принца Гарри длился два года. О стремительно развивающихся отношениях пары стало известно в 2012 году, когда за принцем уже успела закрепиться репутация легкомысленного сердцееда. Впрочем, спустя некоторое время не осталось никаких сомнений в том, что на этот раз у Гарри серьезные намерения. Дочь популярной в 60-е годы модели леди Мэри-Гэй Джорджианы Лорны Керзон и владельца крупной кампании MacCulloch & Wallis Джеффри Бонэ была хорошо воспитана и образована. Кроме того, ее положительный имидж в британском высшем обществе лишь подкреплял предположения журналистов о том, что этот роман может закончиться свадьбой.
Впрочем, уже в апреле 2014 года стало известно о том, что Крессида так же, как и предыдущие пассии Гарри, перешла в категорию «экс». Инсайдеры сообщали, что причиной разрыва стало ее нежелание придерживаться строгих правил королевской семьи, а также тот факт, что принц не мог уделять ей должного внимания, находясь в постоянных разъездах. В свою очередь, у британских таблоидов была другая версия. В прессе активно обсуждали любвеобильность принца и его интрижки с другими женщинами, которые и привели к завершению отношений с Бонас.
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