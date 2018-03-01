Экс-фактор. Пять женщин из жизни принца Гарри до Меган Маркл

В сети продолжают обсуждать новость о том, что принц Гарри планирует пригласить на свою свадьбу с американской актрисой Меган Маркл двух своих бывших девушек.

В частности, в сети разгорелись горячие дискуссии на тему того, стоит ли приглашать «экс» на собственную свадьбу. Мнения разделились – некоторые утверждают, что неудачные романтические отношения вовсе не повод для прекращения общения и дальнейшей дружбы, в то время как другие считают подобные жесты со стороны жениха неприемлемыми.

Британские СМИ сообщили, что Гарри планирует пригласить на свадьбу как минимум две экс-пассии - Челси Дэви, с которой он встречался семь лет, и Крессиду Бонас, отношения с которой длились два года и закончились в 2014 году. Впрочем, не исключено, что на свадьбе мы увидим и других «экс» принца.

НВ Style предлагает вспомнить самых известных бывших девушек принца Гарри, которым, в отличие от Маркл, не удалось заполучить сердце одного из главных холостяков в мире.

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Натали Пинкхем

В 2003 году принц Гарри встречался с британской телеведущей Натали Пинкхем, которая старше его на шесть лет. Их роман закончился быстро, однако спустя несколько лет, в 2009 году Гарри и Натали решили дать своим отношениям второй шанс.

Впрочем, и в этот раз паре не удалось перейти на новый уровень отношений, и они снова решили расстаться. По сообщениям британской прессы, Гарри по-прежнему поддерживает дружеские отношения с телезвездой.

Публикация от Natalie Pinkham (@natalie_pinkham) Дек 8, 2017 в 4:54 PST

Челси Дэви

Отношения с дочерью миллионера из Зимбабве Челси Дэви можно назвать самыми длительными в «романтик-истории» Гарри. С Челси принц встречался долгих семь лет, но с перерывами на break-up. В период с 2004 по 2011 год пара расставалась несколько раз, однако каждый из разрывов заканчивался примирением.

Именно Челси Дэви пророчили статус принцессы Великобритании, однако большая любовь не выдержала постоянного давления прессы и королевской семьи. В одном из интервью девушка назвала роман с Гарри «сложным» и призналась, что так и не смогла смириться с постоянным вторжением прессы в личную жизнь и тотальным контролем королевской семьи.

Публикация от chelsydavy (@chelsydavy) Ноя 19, 2017 в 8:43 PST

Кэролайн Флэк

Британская телеведущая Кэролайн Флэк встречалась с одним из самых завидных женихов планеты в 2009 году. Инсайдеры сообщали, что в ее объятиях Гарри искал утешения во время перерыва в отношениях с Челси Дэви. Их роман длился всего несколько месяцев. После расставания телезвезда выпустила книгу, в которой упомянула экс-бойфренда и рассказала об истинных причинах, по которым им с Гарри не удалось построить серьезные отношения. Флэк так же, как и Челси, не смогла выдержать повышенного внимания прессы.

«Как только история попала в прессу, начался настоящий кошмар. Нам пришлось ограничить общение и прекратить наши встречи. Я уже не была Кэролайн Флэк, телеведущей. Я была Кэролайн Флэк, девушкой принца Гарри», - призналась она.

Публикация от Caroline Flack (@carolineflack) Ноя 30, 2017 в 11:08 PST

Флоренс Браденелл-Брюс

После того, как модель Флоренс Браденелл-Брюс в 2011 году заметили в компании принца Гарри, в ее жизни наступила светлая полоса. С этих дней начался ее путь к успеху – как в модельной индустрии, так и в личной жизни. Несмотря на то, что роман Флоренс и Гарри длился всего три месяца, британская пресса называла их «парой мечты». Впрочем, их летнему роману не суждено было перерасти в нечто большее и в августе 2011 года они расстались – по словам инсайдеров, инициатором разрыва выступил Гарри, который не был готов к серьезным отношениям.

В 2013 году Флоренс вышла замуж. Ее избранником стал мультимиллионер Генри Сент-Джордж. Их свадебную церемонию активно освещали британские СМИ, которые следили за жизнью модели на протяжении многих лет после завершения «королевского» романа.

Публикация от Alice Brudenell-Bruce (@alice__bb) Июл 17, 2016 в 11:59 PDT

Молли Кинг

В 2012 году принц Гарри в очередной раз увлекся еще одной очаровательной блондинкой. На этот раз его избранницей стала Молли Кинг, популярная певица и солистка группы The Saturdays. Пару часто видели вместе – преимущественно в ночных клубах и караоке Лондона. Британские СМИ в то время отнеслись к новому увлечению принца довольно скептически - газеты пестрили заголовками «Новый день – новая блондинка». Спустя некоторое время инсайдеры сообщили, что Гарри расстался с певицей. По неподтвержденной информации, принц решил завершить отношения с Кинг из-за ее чрезмерной открытости в общении с прессой. В частности, в то время сообщалось, что певица раскрывала слишком много интимных подробностей их романа.

Публикация от M O L L I E K I N G (@mollieking) Янв 12, 2018 в 8:48 PST

Крессида Бонас

Роман Крессиды Бонас и принца Гарри длился два года. О стремительно развивающихся отношениях пары стало известно в 2012 году, когда за принцем уже успела закрепиться репутация легкомысленного сердцееда. Впрочем, спустя некоторое время не осталось никаких сомнений в том, что на этот раз у Гарри серьезные намерения. Дочь популярной в 60-е годы модели леди Мэри-Гэй Джорджианы Лорны Керзон и владельца крупной кампании MacCulloch & Wallis Джеффри Бонэ была хорошо воспитана и образована. Кроме того, ее положительный имидж в британском высшем обществе лишь подкреплял предположения журналистов о том, что этот роман может закончиться свадьбой.

Впрочем, уже в апреле 2014 года стало известно о том, что Крессида так же, как и предыдущие пассии Гарри, перешла в категорию «экс». Инсайдеры сообщали, что причиной разрыва стало ее нежелание придерживаться строгих правил королевской семьи, а также тот факт, что принц не мог уделять ей должного внимания, находясь в постоянных разъездах. В свою очередь, у британских таблоидов была другая версия. В прессе активно обсуждали любвеобильность принца и его интрижки с другими женщинами, которые и привели к завершению отношений с Бонас.

Публикация от Cressida Bonas (@cressida_bonas_) Дек 16, 2017 в 7:56 PST

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