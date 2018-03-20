Дети богатых родителей и self-made гении. Пять самых молодых миллиардеров 2018 года

Американский Forbes обнародовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров, который лег в основу списка топ-5 самых молодых миллиардеров 2018 года, составленного изданием Business Insider.
Помимо самого списка, издание опубликовало несколько интересных фактов о самых молодых и богатых людях в мире, отметив что три миллиардера из «молодой пятерки» являются жителями Норвегии, а возраст самого молодого миллиардера в мире составляет всего 21 год.
НВ Style знакомит с самыми молодыми миллиардерами 2018 года.
Джон Коллисон, 27 лет, $1 млрд
Основатель платежной системы Stripe Джон Коллисон - ирландский предприниматель, который известен миру как один из самых молодых self-made миллиардеров. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
Эван Шпигель, 27 лет, $4,1 млрд
Американский предприниматель Эван Шпигель является сооснователем и CEO мессенджера Snapchat и компании Snap Inc. Популярное приложение Snapchat Шпигель создал со своими друзьями Реджи Брауном и Бобби Мерфи в 2011 году. По подсчетам Forbes, на сегодняшний день его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов.
Густав Магнар Витзе, 24 года, $1,9 млрд
Густав Магнар Витзе, представитель ультрабогатой норвежской молодежи занимает третье место в пятерке самых молодых миллиардеров 2018 года. Он владеет 47% акций норвежской компании Salmar, которая является одним из крупнейших в мире производителей лосося.
Пакет акций был подарен Густаву Магнару его отцом, Густавом Витзе, который по-прежнему руководит компанией, однако занимается преимущественно управлением рыбного хозяйства, оставляя сыну право инвестировать средства компании в недвижимость и технологические стартапы.
Катарина Андресен, 22 года, $1,4 млрд
Норвежская миллиардерша Катарина Андресен занимает второе место в списке, уступая первую строчку рейтинга своей младшей сестре Александре Андресен. Они присоединились к списку миллиардеров в 2016 году, когда отец передал им по 42% акций семейной инвестиционной компании Ferd.
Александра Андресен, 21 год, $1,4 млрд
Самая юная участница всего рейтинга богатейших людей мира 2018 года по версии Forbes, как и ее сестра Катарина, владеет 42% акций компании Ferd.
Стоит отметить, что свое состояние семья Андресен сколотила на табаке. Семейный бизнес был основан еще в 1778 году, после чего компания стала крупнейшим производителем сигарет в Норвегии. После того, как отец сестер-миллиардерш Йохан Андресен продал бизнес за 500 млн долларов в 2005 году, он основал компанию Ferd, которая стала одной из самых успешных инвестиционных компаний в Северной Европе.
Смотрите также
- Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллионеров
- Forbes назвал самых кассовых актеров 2017 года
- Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования