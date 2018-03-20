Дети богатых родителей и self-made гении. Пять самых молодых миллиардеров 2018 года

Американский Forbes обнародовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров, который лег в основу списка топ-5 самых молодых миллиардеров 2018 года, составленного изданием Business Insider.

Помимо самого списка, издание опубликовало несколько интересных фактов о самых молодых и богатых людях в мире, отметив что три миллиардера из «молодой пятерки» являются жителями Норвегии, а возраст самого молодого миллиардера в мире составляет всего 21 год.

НВ Style знакомит с самыми молодыми миллиардерами 2018 года.

Джон Коллисон, 27 лет, $1 млрд

Основатель платежной системы Stripe Джон Коллисон - ирландский предприниматель, который известен миру как один из самых молодых self-made миллиардеров. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.

Публикация от Merchant Life UK (@merchantlifeuk) 7 Мар 2018 в 10:23 PST

Эван Шпигель, 27 лет, $4,1 млрд

Американский предприниматель Эван Шпигель является сооснователем и CEO мессенджера Snapchat и компании Snap Inc. Популярное приложение Snapchat Шпигель создал со своими друзьями Реджи Брауном и Бобби Мерфи в 2011 году. По подсчетам Forbes, на сегодняшний день его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов.

Публикация от Miranda (@mirandakerr) 16 Июл 2017 в 10:40 PDT

Густав Магнар Витзе, 24 года, $1,9 млрд

Густав Магнар Витзе, представитель ультрабогатой норвежской молодежи занимает третье место в пятерке самых молодых миллиардеров 2018 года. Он владеет 47% акций норвежской компании Salmar, которая является одним из крупнейших в мире производителей лосося.

Пакет акций был подарен Густаву Магнару его отцом, Густавом Витзе, который по-прежнему руководит компанией, однако занимается преимущественно управлением рыбного хозяйства, оставляя сыну право инвестировать средства компании в недвижимость и технологические стартапы.

Публикация от Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) 14 Май 2017 в 10:46 PDT

Катарина Андресен, 22 года, $1,4 млрд

Норвежская миллиардерша Катарина Андресен занимает второе место в списке, уступая первую строчку рейтинга своей младшей сестре Александре Андресен. Они присоединились к списку миллиардеров в 2016 году, когда отец передал им по 42% акций семейной инвестиционной компании Ferd.

Публикация от Katharina G. Andresen (@kgandresen) 25 Авг 2017 в 12:57 PDT

Александра Андресен, 21 год, $1,4 млрд

Самая юная участница всего рейтинга богатейших людей мира 2018 года по версии Forbes, как и ее сестра Катарина, владеет 42% акций компании Ferd.

Стоит отметить, что свое состояние семья Андресен сколотила на табаке. Семейный бизнес был основан еще в 1778 году, после чего компания стала крупнейшим производителем сигарет в Норвегии. После того, как отец сестер-миллиардерш Йохан Андресен продал бизнес за 500 млн долларов в 2005 году, он основал компанию Ferd, которая стала одной из самых успешных инвестиционных компаний в Северной Европе.

Публикация от Alexandra (@alexandraandresen) 22 Июн 2017 в 5:30 PDT

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