"Люди, которые хвастаются своим IQ, - лузеры". 15 вдохновляющих цитат Стивена Хокинга

Хокинг: "Мы находимся в опасности, рискуя разрушить себя своей жадностью и глупостью"

В ночь на 14 марта в своем доме в Кембридже ушел из жизни английский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Ученый, который из-за тяжелой болезни большую часть своей жизни провел в инвалидном кресле, стал известен всему миру как популяризатор науки и символ силы воли и тяги к познанию. Читая лекции, занимаясь преподавательской деятельностью и будучи автором ряда книг, Хокингу удалось сделать сложную науку более популярной и понятной.

НВ STYLE предлагает вспомнить самые вдохновляющие цитаты Стивена Хокинга – ученого и человека, который остается символом неуемной силы воли:

«Пытайтесь найти смысл в том, что вы видите, и задавайтесь вопросами о том, что делает возможным существование Вселенной. Будьте любопытными, и как бы ни была сложна жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать, и добиться успеха. Важно, что вы просто не сдаетесь».

«У тихих людей - самые громкие мысли».

«Первое: не забывайте смотреть на звезды, а не под ноги. Второе: никогда не сдавайтесь. Работа дает вам смысл и цель, и жизнь без нее пуста. Третье: если вам посчастливилось найти любовь, помните, что она у вас есть и не бросайте ее».

«Я понятия не имею, (какой мой уровень IQ). Люди, которые хвастаются своим IQ, - лузеры».

«Сердиться на свою инвалидность - это пустая трата времени. Человеку нужно справляться со своей жизнью, и у меня это неплохо получалось. У людей не будет времени для вас, если вы всегда злитесь или жалуетесь».

«Сохранение активности разума было жизненно важным для моего выживания, так же как и чувство юмора».

«Я просто ребенок, который так и не вырос. Я все еще продолжаю задавать вопросы «как» и «почему». И иногда я нахожу ответы».

«Поэтому в следующий раз, когда кто-то будет жаловаться, что вы допустили ошибку, скажите ему, что это может быть хорошо. Потому что без несовершенства ни вы, ни я не существовали бы».

«Мой совет другим людям с особыми потребностями: сосредоточьтесь на том, что ваша инвалидность не мешает вам делать хорошо, и не сожалейте о тех вещах, которым мешает. Не ограничивайте свою душу, если вы ограничены физически».

«Прошлое, как и будущее, неопределенно и существует только как спектр возможностей».

«Жизнь была бы трагической, если бы не была такой веселой».

«Если бы мне пришлось выбирать супергероя, которым я хотел бы быть, я бы выбрал Супермена. Он – это все, чем я не являюсь».

«Мы находимся в опасности, рискуя разрушить себя своей жадностью и глупостью. Мы не можем продолжать думать только о себе на этой маленькой и все более загрязненной и переполненной планете».

«Я рассматриваю мозг как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты выйдут из строя. Нет рая или загробной жизни для сломанных компьютеров; это сказка для тех, кто боится темноты».

«Женщины. Они – настоящая тайна».

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook