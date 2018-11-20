Правнук Грейс Келли. Принцесса Монако впервые показала младшего сына Стефана

На праздновании Национального дня Монако принцесса Беатрис Борромео появилась с сыном на руках на балконе дворца в Монте-Карло.
Королевский дом Монако — один из самых почитаемых монарших домов Европы. В 2015 году внук Грейс Келли Пьер Казираги женился на красавице Беатрис Борромео, которая за несколько лет стала настоящей иконой стиля.
Фото: Getty Images
В Национальный день Монако вся многочисленная семья собрается в княжеском дворце на торжественный смотр войск, а затем отправляется в соборе святого Николая на благодарственный молебен. По традиции празднование завершается торжественным представлением в Опере Монте-Карло.
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#New Monaco National Day (19th November)???????? . Princess Caroline's grandchildren: Sacha, India, Stefano, Maximilian and Francesco Casiraghi???? . Stefano, this little boy won my heart???????? #monegasqueprincelyfamily #monaconationalday #fetenationale #princealbert #princesscharlene #princejacques #princessgabriella #andreacasiraghi #pierrecasiraghi #beatriceborromeo #stefanocasiraghi #francescocasiraghi #princessalexandra #princesscaroline #princessstephanie #royalfamily #instaroyals #royalsnews
Беатрис Борромео отправилась на празднование вместе с младшим сыном, правнуком Грейс Келли полутарогодовалым Стефано. Фото принцессы с сыном так умилило сограждан, что тут же разлетелось по всему миру.
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