Как построить успешную команду в креативном бизнесе. 5 правил Анастасии Буковской

Анастасия Буковская − генеральный продюсер студии Family Production, создающей рекламный видеоконтент для зарубежного и украинского рынка. В портфеле компании работа с такими мировыми брендами как Diesel, Dior, McDonald’s, Vodafone и другими. Анастасия рассказывает НВ STYLE, как ей удалось построить крепкую команду и называет пять правил успеха в бизнесе

В компании Family Production испытательный срок длится шесть месяцев, вместо привычных трех. Мы уверены: нужно не меньше полугода, чтобы новый сотрудник смог проявить себя, а все остальные разобрались в его профессионализме. Благодаря этому правилу и концепции Family Production — команда, как семья. У нас в не бывает случайных людей. Мы верим: найти своего человека — настоящее искусство, но без этого не построить компанию мечты.

С 2004 года мы выросли в 5 раз. У нас никогда не было HR-менеджера, поэтому за эти годы я лично собеседовала более сотни специалистов. Кто-то из них оставался с нами на годы, кто-то уходил через пару месяцев. Потому что создание рекламы — безусловно, красивый и интересный бизнес, но выдержать его ритм непросто. С этим могут справиться только суперпрофессионалы и фанаты профессии. За годы работы я заметила, что у таких людей есть схожие черты характера. Я выделила пять главных:

Страсть к своему делу

90% людей, которые к нам приходят, говорят: «Я мечтаю быть режиссером, но готов поработать ассистентом продюсера». При этом, когда мы спрашиваем, каких режиссеров они знают, за кем следят, чаще всего звучит два имени — Стивен Спилберг и Алан Бадоев.

Конечно, мы не запрещаем мечтать. Но важно понимать: для достижения мечты придется пройти большой профессиональный путь, гореть работой и пытаться в ней разобраться. Нужно смотреть новые и старые фильмы, ездить на фестивали, постоянно развиваться. Если человек не любит свое дело, не испытывает страсти и вдохновения к своим задачам, то какую бы зарплату он ни получал, с какими бы режиссерами ни работал, это не «выстрелит».

Дисциплина

Дедлайны и тайминг в Family Production — это святое. Если мы обещали клиенту отправить продакшн-тритмент (прим. – документ, в котором режиссер описывает свое видение будущей работы и прикладывает визуальные референсы) в 10 утра в понедельник, то он его получит точно в это время. Потому мы постоянно проводим тренинги для сотрудников, например, по деловой переписке.

Продакшн — это сервисный бизнес. Часто срывы дедлайнов в кино-индустрии принято списывать на то, что сотрудники — творческие люди. Мы считаем, клиентов это не должно касаться, они обращаются к нам за услугой и мы должны ее предоставить качественно. Независимо от того, в первый раз они с нами работают или в десятый.

Ответственность за все

Этим летом один из моих сотрудников, с которым мы работаем уже 7 лет, признался, что не мог уснуть перед съемками. «Я думал, вдруг реквизитор забудет принести синюю кепку, которая в кадре должна лежать возле главного героя». Работа в продакшне — это взаимодействие с огромным количеством людей и гиперответственность. Предварительно мы обсуждаем с клиентами все: от цвета пуговицы на пальто до прически и цвета лака у главной героини. В проекте может быть задействовано более 70 человек и у каждого свой пул задач. «Ой, извини, я забыл», «Прости, не получилось» — иногда из-за одного такого ответа может сорваться важная съемка, к которой все готовились много месяцев.

Креативность

Когда к нам на собеседование приходят будущие сотрудники, они всегда говорят, что мечтают работать в продакшне потому что хотят заниматься творчеством. Мы их тогда пугаем и говорим, что мы творчеством не занимаемся, а только работаем с идеями, которые создают креативные агентства.

Для нас креатив в том, чтобы реализовать эту идею лучшим образом. Можно снять ролик в Южной Африке, а можно придумать, как то же самое снять в Киеве. Например, мы часто сталкиваемся с задачей, когда на съемках в марте клиент хочет видеть в кадре позднюю весну. На улице снег, а нам нужна зелень.

Еще один вид творчества — кастинг. Сегодня тебе нужны великаны, а завтра — люди маленького роста. Конечно, у нас есть база моделей и актеров. Но задачи каждый раз все интереснее.

Умение расслабляться

За более чем 13-летнюю историю у нас сложились свои традиции. Перед зимними каникулами мы проводим family-breakfast — совместные завтраки. Более того: у нас в офисе есть кухня с плитой, и в этом году мы планируем готовить что-нибудь вместе. Как и наши коллеги со всего мира, мы делаем wrap-пати. По завершению съемок второй режиссер говорит: Thanks to everybody. It’s a wrap. Все начинают хлопать и веселиться, а после идут в бар.

Например, в прошлом году в декабре мы снимали ролик для Dior. У нас в команде было 30 иностранцев, британские танцоры, хореограф, у которого две премии Grammy, суперзвезда из Франции, модель Камилль Роу. Мы были уставшие, но традиции есть традиции. В тот день Дима Борисов не просто пустил нас в бар «Любчик» после 23.00, а еще и украсил заведение в рождественском стиле. Наряженная елка, шампанское, караоке — закончилась вечеринка в 6 утра. И наши гости практически сразу отправились в аэропорт.

Съемки — это всегда стрессовые ситуации, поэтому умение расслабляться и вместе весело проводить время не на площадке здорово объединяет команду.

