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Канье Уэст заявил о смене псевдонима

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Канье Уэст

Канье Уэст

Американский исполнитель Канье Уэст сообщил о смене своего псевдонима.

Он отметил, что теперь будет называться "YE". Исполнитель также переименовал свой профиль в соцсети.

"Формально известный как Канье Уэст, теперь я YE", – написал рэпер в Twitter.

По данным The Guardian, рэпер использовал псевдоним YE уже в течение длительного времени.

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