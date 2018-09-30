Канье Уэст заявил о смене псевдонима

Американский исполнитель Канье Уэст сообщил о смене своего псевдонима.

Он отметил, что теперь будет называться "YE". Исполнитель также переименовал свой профиль в соцсети.

"Формально известный как Канье Уэст, теперь я YE", – написал рэпер в Twitter.

the being formally known as Kanye West



I am YE - ye (@kanyewest) 29 сентября 2018 г.

По данным The Guardian, рэпер использовал псевдоним YE уже в течение длительного времени.

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