Канье Уэст заявил о смене псевдонима

Американский исполнитель Канье Уэст сообщил о смене своего псевдонима.
Он отметил, что теперь будет называться "YE". Исполнитель также переименовал свой профиль в соцсети.
"Формально известный как Канье Уэст, теперь я YE", – написал рэпер в Twitter.
the being formally known as Kanye West- ye (@kanyewest) 29 сентября 2018 г.
I am YE
По данным The Guardian, рэпер использовал псевдоним YE уже в течение длительного времени.
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