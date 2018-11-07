Все подвиги и преступления делаются молча. Сергей Бабкин об альбоме, украинском языке и гражданской позиции

О первом украиноязычном альбоме, об открытиях, связанных с украинским языком, о важности посыла в творчестве, а также об Украине и украинцах Сергей Бабкин поговорил в интервью в эфире радио НВ.

Сегодня, 7 ноября, украинскому музыканту и театральному актеру Сергею Бабкину исполняется 40 лет. Он мужчина в самом расцвете сил. Он музыкант в самом расцвете творчества.

За последние два или даже три года количество творческих событий в жизни Сергея Бабкина – зашкаливает. Звезда предыдущего проекта Танці з зірками, судья шоу Голос країни, участник Национального отбора на Евровидение, участник чуть ли не всех самых крупных музыкальных фестивалей, завсегдатай главных страниц украинских глянцев – он продолжает продуцировать инфоповоды. И самые громкие из них – выход первого в его творчестве альбома на украинском языке Музасфера и большой концерт 11 декабря во Дворце Украина. Есть и поводы поменьше – должность музыкального продюсера фильма 11 детей из Моршина и участие в нем всей семьей, а также подготовка к съемкам клипа на песню Дихай повільно.

О первом украиноязычном альбоме, об открытиях, связанных с украинским языком, о важности посыла в творчестве, а также об Украине и украинцах Сергей Бабкин поговорил в интервью в эфире радио НВ.

Об открытиях, связанных с украинским языком

Видимо на то, что альбом Музасфера получился полностью украиноязычным, повлияло все в комплексе: и вдохновение, и запрос общества, и квоты на радио. Но прежде всего потому, что у меня появилось больше песен на украинском языке: стало больше рождаться фраз, появляться идей. И когда я это понял, я страшно этому обрадовался, потому что раньше бывало - одна песня в одном, еще одна – в другом альбоме. В предыдущем альбоме Не убивай оказалось аж целых шесть. Но все равно их было мало.

Мне писать на украинском языке сложнее, нежели человеку, который родился во Львове или Ивано-Франковске, где с самого рождения родители и все окружение общается с тобой на этом языке, ты живешь в нем; ты слышишь все нюансы, знаешь тонкости, мелодику. Я познакомился с украинским языком только поступив в институт искусств на театральное отделение. Четыре года учебы – это и есть моя языковая база. На украинском языке нам преподавали и сценическую речь, и вокал, и спектакли, и изобразительное искусство, и историю кино.

Для меня прежде всего было диковинкой, когда в 1997-1998 годах появилась первая украиноязычная песня Я не той, которую мы до сих пор исполняем на концертах 5'Nizza.

Я никогда раньше об этом не задумывался, но на русском и на украинском языках голос звучит иначе – есть колоссальная разница в исполнении: на украинском у меня по-другому звучит голос, работают губы с языком.

Фото: пресс-служба телеканала 1+1

О важности посыла в творчестве

Кто-то в своем творчестве напоминает людям о войне, кто-то – о трагедиях, кто-то - о мусоре. Это все правильно и очень важно.

У меня своя тема. Я хочу напомнить людям о том, что любить и взращивать в себе любовь, а если ее очень мало или нет вовсе – это очень важно. Потому что любовь – невероятный фундамент, невероятный столп жизни в целом. Любовь – это очень важная часть тебя, от нее зависит твоя жизнь: насколько она будет долгой, счастливой, разнообразной, и твое отношение к людям. Я на 200% согласен с Андреем Хлывнюком – только тогда мы люди, если мы любим. Если мы не любим, мы не люди. К сожалению.

Об участии в благотворительности

Я не люблю о таких вещах говорить. Моя позиция такая: что бы ты ни делал, какие бы ты благие дела не совершал, ты можешь их делать молча и никому об этом не говорить. Если ты потом кому-то об этом говоришь, получается, ты все делал именно для этого. Это уже не честно. Все подвиги и преступления делаются молча, инкогнито.

О формулировке «правительство России агрессор» и гражданской позиции

Большинство людей, именно большинство людей в любых странах – очень похожи. Большинство людей далеки от какой-то вражды, зла, ненависти. Они занимаются своим делом, пашут свою землю, выращивают на ней урожай. Есть определенная каста людей, которая делает другое дело, занимается другими делами на более высшем уровне, и видимо, у них какие-то другие потребности, отличные от всех нас. Поэтому обобщать, выстраивать всех под одну линеечку, я никогда не любил. С детства не любил. Не годится, так нельзя. Все люди разные. Каждый человек просто колоссально отличается от другого. Это разные планеты. Но в то же время мы все люди, мы одинаковые. Я говорю о тех людях, с которыми я очень давно много раз встречался, в разных точках земли и из общения с ними понимаю, насколько мы разные и при этом одинаковые. Я чувствую очень близкие флюиды, волны и близкие понимания мира, мировоззрения, поэтому я сказал, так как сказал. В Крым и Россию я с концертами не езжу.

Фото: facebook Сергея Бабкина

О переменах в Украине

Украина за последние годы очень изменилась. Я заметил изменения буквально недавно, может быть, просто стал обращать на них внимание. Может, они были заметны раньше, но я занимался каким-то другим делом. В последние три года я замечаю, что мы движемся в очень хорошем правильном направлении.

Молодежь у нас очень яркая, фонтанирующая идеями, действенная, целеустремленная, стремительная, классная… Очень отрывается от советского прошлого и это так здорово, так приятно наблюдать.

Не знаю, что повлияло на перемены. Может, потому, что каждая деталечка, каждая точечка, мы с вами, как малепусенькие атомы, делаем какое-то свое правильное дело, которое должны делать. И только если мы будем его хорошо делать, отдаваться полностью с любовью, с желанием, с горением… И потом в совокупности будет виден этот шаг, но только общий шаг, а не каждый отдельный.

О переменах в украинской музыке

Ее стало больше. Очень вкусной, порой, в меру сложной, далеко не однотипной, уходящей от каких-то стандартов и стереотипов. Она стала богаче, разнообразнее, качественнее, что самое главное, качественнее. И молодежь, и 15-летние дети, и малыши шесть-семи лет очень тащатся от этих песен, от этой музыки – это же очень здорово, это круто.

Я слушаю, наверное, больше то, что мои дети слушают. Они обожают Монатика, и мы со Снежкой его тоже слушаем, когда ездим вместе с ними в машине… А еще всей семьей нам нравится новый альбом Eminem.

Об отношении к украинскому продукту

Люди еще не привыкли в принципе к качественному украинскому продукту и это прослеживается во всем. Я даже сам за собой это замечаю, я же родился в Советском Союзе в 1978 году. У меня иногда срабатывает: «Это чей продукт?» - «Есть украинский, есть бельгийский». - «Дайте бельгийский, пожалуйста».

Но на самом деле ничего подобного. В Украине очень много качественного продука и он далеко не хуже, чем бельгийский, немецкий, французский, испанский. Проблема в голове, она все еще не перестроилась. Пока еще нужно время, чтобы это понять и усвоить. Все идет хорошо, все идет нормально, главное - не нужно нагибать, торопить, все придет, все будет – просто со временем, не сразу.

О важности первой мысли

Мы не знаем, что и как правильно, поэтому стоит всегда слушать свое сердце – это прежде всего. И первую мысль, которая возникает от вопроса, заданного себе, самую первую мысль, только самую первую. Потому что вслед за самой первой моментально приходит вторая мысль – с бешеной скоростью включается голова, рацио. Cамая первая мысль, если ты успел ее уловить, она правильная, естественная, на нее надо реагировать, и делать так, как сказало сердце. Иначе потом так жалеешь: «Я же тогда… Это же первое, о чем я подумал…»

Об Украине, украинцах и их главной проблеме

В Украине мне нравится наша природа, наше расположение на Земле. Пространство, которое занимает наша страна – очень крутое, на мой взгляд: и не гористое, и не в водах, в болотах… Украинцы очень отличаются от всех. Они в меру наивные, очень трогательные, сентиментальные, очень открытые, потому очень незащищенные внутренне. И таких людей, конечно, очень легко другим нехорошим людям использовать, легко что-то внушить.

Главная проблема Украины лень и боязнь нового, консервативность. Хочется больше смелости к развитию. Не бойтесь делать шаг вперед и развивать себя, пожалуйста.

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