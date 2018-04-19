Украинский голос Гомера Симпсона, Альфа и доктора Хауса. Интервью Алексея Тарасова с Евгением Малухой

Евгений Малуха – актер театра и кино, актер дубляжа. Его голосом разговаривает пришелец Альф, работник атомной электростанции Гомер Симпсон, слегка сумасшедший, но очень талантливый доктор Хаус и десятки других персонажей. В гостях авторской передачи Алексея Тарасова Скаженні пси на радио НВ актер рассказал почему в свое время бросил театр, как занялся озвучкой и как сохранять голосовые связки.

Украинский дубляж – это то, чем мы гордимся, он действительно невероятно прекрасный, с ним очень приятно смотреть даже плохие фильмы. И у меня есть теория, которую вы либо подтвердите, либо опровергните: мне кажется, что украинский язык не только более мелодичный, но и более ироничный и при этом ирония НЕ злая. То же самое, проговоренное на русском языке, звучало бы зло. Как вы считаете, в чем особенности украинского языка? Почему так классно получается?

Возможно так и есть. Кто-то из великих сказал: одна нация выжила, потому что умела смеяться над собой. Это не к нашей нации касалось, но я уверен, что украинцы выжили тоже, как нация, потому что сохранилась та же ирония или ироническое отношение к каким-то очень серьезным событиям. И оно где-то на уровне генов, я не знаю, как это происходит, я не исследовал. Об этом написано много литературы.

Украинский язык понять можно, находясь в среде. Хазанов когда-то сказал: "Гиви, чтоб взять язык, надо попасть в среду. Я дождался среду, беру язык, он не идет". Потому что среда должна формироваться. Украина была колонией последние 300 с лишним лет и сохранила какую-то самоидентичность и сопротивление. Мы восстаем каждые 10 лет. У нас обучение в университете только на украинском, мы договорились. И это правильно, когда мы, как говорил Станиславский, "грязные калоши оставляем за порогом театра" или репетиционного зала. Так мы оставили русский за порогом аудитории и общались в аудитории на украинском. И люди очень нормально, комфортно переходили на украинский.

Я чувствую сейчас себя очень некрасиво, потому что я говорю на русском и мой украинский не очень хороший. Я думаю о том, чтобы практиковаться больше, но эфиры не самое лучшее время для этого.

Видите, я подавил вас своим авторитетом. И вы перешли сразу на украинский.

Конечно. Как вы занялись озвучкой?

Я ушел из театра. Последний был Театр драмы и комедии. Меня пригласил IСТV, я открывал отдел звучания и набирал актеров и мне предложили озвучить Альфа. И когда я посчитал занятость, количество серий и гонорар, то подумал, что пусть театр от меня отдохнет, я туда всегда могу вернуться. Можно и не вернуться в государственный театр, потому что и я старею и там другие критерии. Но я вернулся.

Мне кажется, актеры это называют не старением, а они становятся более характерными артистами.

Да, я сейчас перешел в разряд дедушек. У меня неделю назад такая борода была. Меня попросили два месяца не бриться, потому что прошел пробы в эпизод к Агнешке Холланд, польскому режиссера.

Агнешка Холланд - это очень хороший режиссер. Это тот фильм, который они снимает о голодоморе?

Да. Это фильм об ирландском журналисте, который долгое время у себя в Англии, в том западном мире, рассказывал, что в этой стране происходит голод, геноцид, уничтожение нации. И он не боялся этих слов. По его словам, именно после этого Оруэлл написал свой роман "Скотный двор". И я уверен, что его рассказы наложили свой отпечаток на прозу Оруэлла.

Кого вы играете?

Там эпизодическая роль. Я ее назвал стукач. Это тот, который закладывает чекистам главного героя, он иностранец.

Интересный момент. Даже если посмотреть на героев, которых вы озвучивали, от Гомера Симпсона и Альфа в Докторе Хаусе, это все-таки не то, чтобы отрицательные персонажи, но антигерои.RU

Подлость. Я их называю полная подлость.

Что такого в вашем характере совпадает с этим героями, что именно вы их озвучиваете? Может, я куда-то не туда копаю, но мне интересно.

Вы правильно копаете. Скорее всего, это ваша профессия - копнуть верно. А моя профессия - "слицедеить" и, если я не знаю ответа, куда-то исчезнуть. Но вернемся к "дедушке Станиславскому" - "в хорошем ищи плохое, в плохом ищи хорошее". Вы вот сказали, я теперь задумаюсь, почему это так.

У меня есть крохотный опыт озвучивания фильма. Это было в прошлом году. Казалось бы, человек просто сидит и разговаривает в микрофон. Как объяснить, почему это тяжело? У меня этот процесс занял три дня и я был выжат. Во-первых, я не профессионал, это сразу накладывает свои последствия. Во-вторых, это был мой первый опыт. Почему это сложно?

Это свойства профессии. Мы же не спрашиваем у плиточника, почему это трудно, класть плитку.

Ну, с плиточником люди больше понимают, потому что, может, чаще с этим сталкиваются.

А вы чаще зовите актеров, режиссеров, они будут рассказывать тонкости профессии. Хотя, тогда это не интересно будет. Театр, кино и, скорее всего, радио – это тот вариант, где какая-то тайна должна быть.

Вы, как человек, который озвучивает много разных интересных персонажей, и голос которого действительно сразу дарит хорошее настроение. Как вы поддерживаете связки? Пьете сырые яйца? Как вы ухаживаем за своим рабочим инструментом?

Это, здоровье аппарата. Актер - это же все-таки инструмент. Он должен быть настроен. Когда мы учились, то учились по определенной системе Нинель Антоновны Быченко. Ей сейчас 90 лет, она преподает до сих пор в институте культуры. Но она поддерживает до сих пор тот вариант, что физиология – это где-то 50 %, если не 80% здоровья актера на площадке. Актер должен быть в форме. А с голосом, то же самое. Я до 50-ти лет не обращал на это внимания. Кофе, сигареты, коньяк, все, как у людей. Но потом начал обращать, когда где-то начало ломаться. Но все же я все время подчеркиваю: голос и выразительность - это продукт высшей нервной деятельности мозга. И ничего с этим не поделаешь. Если не лечить мозг. Как его лечить, я не посоветую. Я знаю, как лечить горло. Для меня главное - это сода и перекись водорода. Туда еще входит куркума. Это где-то лет 20 назад не было рецептов и нельзя было погуглить. Так я себе нагуглил сок алоэ, но настоящего живого алоэ, не аптечного. Очень хорошо лечит связки.

Полное видео передачи "Скажені пси" с Евгением Малухой:

Почему считается, что кофе, сигареты и алкоголь влияют положительно на голос, они делают его более глубоким?

На какой-то момент. У меня был глубокий голос, когда я учился и был юн. А сейчас, когда надо за Симпсона петь, а времени репетировать нет, а у него там вокализы очень интересные, мне приходится речитативом спеть. И говорят: "О, интересно получается". Но я за многогранность актера. Это интереснее, и тогда лучше выигрывать кастинги.

Я был на прошлых выходных на лекции о стрессах. И там интересные вещи о том, что женщины и мужчины по-разному переносят стрессы. Женщинам, например, помогает просто слушать мужской низкий голос. Это понижает уровень стресса.

А я-то думаю, почему моя одна знакомая все время говорит: "Говори со мной, говори, я так спокойно себя чувствую". Теперь все ясно. Я не знал этого.

Мне всегда было интересно, как люди решают идти в актеры. Что это за внутреннее состояние, когда ты думаешь, это мое призвание, это мое место?

Была у меня в детстве мечта. Жил мальчик Женя на Сырце, сейчас там метро Дрогожичи или Бабий Яр, ходил там гулять, лазил, как все сырецкие, ходили драться с нивскими.

И, вот, этот Женя решил стать актером?

Да, вдруг. Я учился играть на баяне, но мне не понравилось. Затем играл на скрипке, как всегда, родители хотели. А сказали, надо купить фортепиано. У нас 5 этаж в хрущевке. Как-то не затащишь туда фортепиано. Я увидел объявление: набор в студию художественного слова. Были такие студии. Потом это стало драматической студией. Руководила Евгения Колокольникова. Ее сын, Стас Колокольников, работает в театре сейчас, очень интересный актер. И я пошел в такие студийки, немножко отработал, а потом просто поступил в институт. А дальше, что со мной сделала жизнь, вы видите. Или слышите. Это вся история.

Авторская программа Алексея Тарасова Бешеные псы выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00