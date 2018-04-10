Поэтическое убежище. Поэт Орлуша об Украине, Надежде Савченко и о том, почему ему плевать на мнение попсы

Андрей Орлов, он же Орлуша – российский поэт и сценарист, продюсер и журналист устроил в Киеве свой творческий вечер и побывал в гостях радио НВ.

У вас сегодня в 19.00 творческий вечер?

Творческий вечер – это слишком громко и особенно в день дурака, первого апреля. Дураки, а я себя отношу к ним с полным удовольствием, потому что дураки в мировой традиции – это шуты, так вот шуты могут царю сказать правду, я этим часто занимаюсь. Те, кто бывали на моих концертах в Киеве, в Нью-Йорке, в Москве, в Тель-Авиве, все знают, что у меня никогда нет плейлиста, и сейчас, и в без пятнадцати семь я не буду знать, с чего я начну. Пару лет назад у меня был концерт на ВДНХ в Киеве. Они только-только начали обновлять территорию, мне сказали: "Давайте сделаем open air". Пришло, наверное, тысяч 5 человек, как только я разложил по сцене свои бумажки – они полетели! Но концерт продолжался, люди мне тащили эти бумажки, интернета там не было, я читал в том порядке, в котором мне подносили эти листочки. Я их кирпичами и камушками к сцене припирал и получился великолепный трехчасовой концерт.

В афише написано, что это Поэтическое убежище, от кого или от чего?

Вы знаете, это для людей моего пожилого возраста, было время, когда все просили политического убежища. Потом, когда все стало в Советском союзе, а затем и в России, поспокойнее, я, как не еврей, а этнический русский, понял, что в Израиле, куда уехали мои друзья, я могу попросить только климатического убежища, потому что мне, блин, очень холодно зимой. А сейчас, в связи с тем, что я поэт (смеется), а поэтов у нас часто гоняют, в общем-то, убежище поэтическое, оно же и политическое. Вчера в 6 утра мы с моей девушкой Леной сели в машину и выехали из Москвы на русских номерах через Беларусь и границу, прикатили в любимый Киев.

А не было мысли о том, чтобы найти не поэтическое, а политическое убежище в Украине? Или тоже холодно?

Было. Дело в том, что получить политическое убежище в Украине практически невозможно. Я спокойно говорю, это не значит, что я прямо стремлюсь. Я был в Украине сотни раз до всех войн, аннексий и всего, что происходило, у меня много здесь друзей и знакомых. Киевлянам скажу, что, если бы я жил в Украине, скорее всего, это был бы не Киев.

А где тогда? Вот интересно

Я могу только сказать, куда завтра поедет наша московская машинка. Мы поедем за Коломыю, город Косив, а дальше в места, где не пробуйте мне звонить, это любимая деревенька Бабин, где живут мои гуцульские знакомые, 80-85-летние дед с бабкой, с дедом мы надубасимся хорошей самогонки, он меня попросил из Москвы привезти «гасударственну», ну державну, розумієш? Русской государственной водки я не пил с армии. А они моей маме передают закатанное сало. У меня в каждом городе есть салодиллер, там все рассчитано.

Может когда-то будут какие-то очерки о том, как вы путешествовали и путешествуете из России в Украину?

Я не знаю, как насчет очерков. Мне и здесь не верят, и в Москве не верят, что мы вот так ездим. Когда в прошлом году мы на Рождество были в Прикарпатье, мастерицы, которые мне делают этнику, вышиванки (я собираю), моей девушке Лене сделали бисерное платье весом килограммов 7, и когда мы появляемся в Москве на какой-нибудь тусовке и Лена в таком наряде, от нас даже украинцы шарахаются.

Вас в Киеве ждут, чего не скажешь о многих других российских артистах. При этом у нас не только запрещают фильмы с участием россиян, которые поддержали аннексию Крыма, но и инициативы о запрете гастролей украинских артистов в России. Как вы относитесь к этим запретам?

Пока люди покупают билеты, нужно работать с мозгом, а не с пограничниками. Мое мнение: если кто-то организует концерт артиста, значит он заплатил ему аванс, он хочет отбить бабки. Мало того, он уже продал билеты. Я думаю, что артистам уделяется слишком большое внимание. Мне совершенно наплевать, что думает Григорий Лепс, Лолита Милявская или Верка Сердючка о происходящем в мирное либо военное время. Я помню, как у Людмилы Савельевой, сыгравшей Наташу Ростову в Войне и мире, на телевидении спросили: что такое любовь? Она ответила чужими словами. Девочка, сыгравшая Ростову, не знает, что такое любовь. Она знает, что режиссер сказал: "Здесь улыбнись, а здесь открой рот, а мы потом тебя переозвучим". Артисты – это наши меньшие братья по разуму.

Но с другой стороны, мне трудно представить, чтобы, например, во время Второй мировой войны кто-то из Советского Союза поехал выступать в Берлин.

У попсы нет национальности. Почему мы не говорим, что проститутка Дмитракова считает, что Крым российский и мы ее за это заклеймим? Или строитель, который кладет плитку на рублевской даче в Москве, в принципе, не очень хорошо высказался о Петре Порошенко. Нам не интересны их мнения. Эти люди на тех же самых саунах кладут свою попсовую плитку, то есть, для меня они не являются авторитетом.

У меня в Одессе все русские каналы работают на гостиничном телевизоре. Я хочу Киселева посмотреть, хочу Соловьева - нет проблем. У моего друга, украинского националиста, звучит "Владимирский централ", когда я ему звоню из Москвы по телефону.

Еще один вопрос: на марше памяти Бориса Немцова вы шли вместе с Верой Савченко и адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным, держали плакат в поддержку Савченко. Я думаю, вы знаете, что сейчас происходит в Украине с Надеждой Савченко. Что вы думаете по этому поводу?

Начнем с того, что я не откажусь ни от одного слова, которое я сказал в поддержку Надежды Савченко, когда она была в российской тюрьме. Это была героическая женщина, попавшая в плен, она была защитницей Украины. Я на ее стороне, ее поддерживал, чтобы вырвать ее оттуда, точка. Не обязательно герой должен быть умным или политиком. Идиот может взорвать вражеский танк. Твой политический враг, человек, с которым ты дерешься на даче через забор, может спасти тебе жизнь. Нет градуированной истории, нет развития. Это не то, что она сначала хорошо училась в школе, а потом стала героем Советского Союза или вот она хорошо воевала, а потом стала хорошим политиком. Это не связано никак. И здесь сложно объяснить процессы, используют ее или нет. Я не думаю, что это проект российской КГБухи. Я думаю, что здесь достаточно ГБухи, в том числе российской, среди украинских политиков, чтобы ее использовать, подставить, посадить или посадить и вытащить.

Фото: facebook.com/orlusha/photos

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