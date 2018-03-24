Питер Пэн украинского кинопроката. Богдан Батрух о супергероях и правилах игры на кинорынке

Основатель кинодистрибьютерской компании B&H Film Distribution Богдан Батрух побывал в гостях программы Бешенные псы Алексея Тарасова на Радио НВ и рассказал, почему в кинобизнесе важна принципиальность и зачем зритель идет в кинотеатр.

Вы один из приверженцев мнения, что кино на большом экране превращается в аттракцион. Все время что-то взрываться, происходят захватывающие события. То есть, драмы смотреть на большом экране уже, наверное, не стоит?

Супергерои – это такой стейтмент современности. Действительно, есть такая потребность. И с появлением новых технологий, позволяющих делать фильмы недорогими и качественными, кино перешло в направление того, чтобы делать что-то очень сложное, технологически более развитое, чтобы удивить зрителя, показывать разные ракурсы жизни, показывать эмоции и вовлечь зрителя в историю.

Ваша компания привозит Звездные войны, Мстителей, я смотрел ваши прокатные планы, там будет Парк Юрского периода, Миссия невыполнима. Вы сами, что смотрите?

Во-первых, мне приятно смотреть все те фильмы, которые мы привозим. Но я часто смотрю в интернете фильмы немножко другой эстетики или времен. Я люблю итальянские новеллы и могу возвращаться к такому кино много раз.

Компании B&H в этом году исполняется 20 лет. Что вы за это время узнали об украинской аудитории? Что любит украинский зритель?

Он разный, и такой же, как везде в мире. Разный, потому что он более сентиментальный, чем зрители в северных странах, например, в той же Норвегии или в Польше. Немногим более семейно-ориентированный. Но и любовные истории очень популярны. Это и выделяет Украину от европейской аудитории, даже мировой, потому что она разная в Китае, разная в Индии.

Сегодня публика делится на демографический показатель и заинтересованность. Поэтому, уместно говорить только о том, что аудитория некоторых жанров или увеличилась, или уменьшилась.

Каких жанров увеличилась аудитория?

Сильно увеличилась аудитория жанра семейных фильмов и она выросла невероятно высоко.

Я сумасшедший поклонник студии Pixar, почти каждый их новый мультфильм - это какой-то шедевр, начиная с Истории игрушек. И сейчас выйдет новая Суперсемейка. Эти фильмы тоже пользуются успехом у зрителей?

Да. Эта аудитория 20 лет назад практически не присутствовала. Когда мы пришли на рынок, ее вообще не было, это было целое поколение, которое не ходило в кино, не имело привычки и не видело необходимости идти в кино. Тем более, что в пиратских копиях можно было увидеть все, что в кино шло или будет идти.

С пиратами как-то ситуация изменилась? Потому что по-прежнему я слышу даже от своих знакомых, которые цивилизованный люди: "Ну, мы подождем, пока этот фильм появится в интернете". Поменялась ли ситуация?

Немного. Также есть много людей, которые ждут, чтобы пиратская копия появилась в интернете, но, например, есть Мегого в Украине, где легально можно посмотреть фильмы хорошего качеств. И это прекрасная возможность, я сам смотрю много фильмов там. В Украине уже есть Netflix, где можно в оригинальной версии посмотреть видео. Поэтому пираты немного вытеснены.

Сейчас много говорят о Ренессансе украинского кино. Он связан со многими вещами, с санкциями против русскоязычного продукта, может, справедливыми. Он связан с определенными изменениями в Госкино. Но вы, как самый влиятельный кинопрокатчик в Украине, каким образом вы отбираете украинские фильмы для проката?

Во-первых, выбираем такие фильмы, от которых не можем отказаться. Но они в большинстве не то, что имеют большой коммерческий потенциал, они имеют свою какую-то ценность. Например, мы прокатывали фильм Мир вашему дому. Этот фильм совершенно не был коммерческий, мы даже потеряли деньги на его прокате. Есть фильмы о каких-то национальных трагедиях, как, например, Круты и мы просто не можем отказать.

О вас, говорят, как о довольно жестком бизнесмене. Например, есть какие-то украинские фильмы, которые вы не захотели прокатывать, вам они не понравились по какой-то причине?

Мы отвечаем за индустрию, на нас лежит ответственность строить этот рынок так, чтобы он был открыт, а не коррумпирован и преследовал какие-то правильные цели. Например, был случай со Сторожевой заставой. Уже был подписан контракт, но продуцент требовал от нас, чтобы мы в контракт вписали, сколько кинотеатров мы ставим в прокат. Мы сказали, что это неправильно, потому что кинотеатры сами выбирают фильмы. Мы не можем их принуждать, ломать через колено, потому что это неправильно. Нам сказали: "Если вы не хотите нам дать такие условия, то мы не будем с вами прокатывать". Я сказал: "Прекрасно, идите". Причем они прокатили этот фильм, не разрывая контракта с нами. Теоретически, мы могли бы подать в суд. Это нонсенс.

Давайте поговорим немного о фильме Киборги. Это очень успешная драма, которая собрала рекордную для 2017 года кассу среди украинских фильмов. Есть история о том, как Госкино, посмотрев на сборы в первый уикенд, собрало кинопрокатчиков и потребовало, чтоб прокатчики дали дорогу этому фильму. То есть, ставили в приоритете. Я знаю, что вас это возмутило. Почему?

Да. Потому что это давление на бизнес. Есть, например, кинотеатры муниципальные. Они принадлежат государству. Это место для диалога с ними. А в частных компаниях это что? Заполнение залов в Украине в среднем на 17-24%. То есть, можно найти место для массы фильмов. Ничего и никого нигде не надо двигать. Просто есть масса сеансов, которые идут почти пустые. Зритель сам решает, на какой фильм и когда ему идти.

Вы сказали, что у вас есть подписка на Netflix. Не кажется ли вам, что именно Netflix, в том числе, является угрозой для вашего бизнеса? Что это полностью расслабляет зрителя в плане того, как он смотрит кино. Ведь когда ты попадаешь в кинотеатр, у тебя нет альтернативы. У тебя есть фильм, который может идти до 3-х часов и его не поставишь на паузу. А стриминговые сервисы позволяют совершенно расслабленно это делать. Есть опасения, что это разрушит кинотеатральную модель?

Такие же опасения были с музыкальной индустрией, когда возможность записывать музыку, песни, переводить, пересылать стала доступной для всех. Но на концерты и дальше ходит колоссальное количество людей. И никто не сокрушается, что концерты не будут существовать. Кинотеатр правильно сделан, это совершенно другие переживания, чем домашний просмотр кино или даже сериала. И правильно сделанный кинотеатр дает эту атмосферу. Поэтому, не думаю, что в краткосрочной перспективе что-то может измениться.

Какой фильм в прокате ждете больше всего лично вы?

Могу сказать только из наших фильмов. Это Парк Юрского периода.

То есть вы еще в душе маленький мальчик, который любит динозавров?

Я думаю, все мы в этой индустрии Питеры Пэны, которые не хотят вырастать и признавать свой возраст.

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