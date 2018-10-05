Одежда, как объект архитектуры. Федор Возианов о своей выставке в Париже в рамках проекта Путеводитель украинского авангарда

В Париже начался Месяц украинского авангарда, который продлится до конца октября. В рамках проекта состоится премьера фильма Дмитрия Джулая Малевич. Украинский квадрат; презентация книги Казимир Малевич, киевский период 1928-1930 издательства Родовид; книги Ярослава Лешка Александр Архипенко. Визия и преемственность.

Одно из главных событий - проект Федора Возианова, вдохновленный работами Малевича и Архипенко. Презентация, которую Возианов представил в рамках проекта «Путеводитель украинского авангарда» продолжает тему коллекции «Супрематизм 2.0». С начала октября проект Vozianov целый месяц будет представлен в Париже в качестве основы украинско-французского проекта Ukrainian avant-garde: non-fashion guide.

Федор, общая рамка вашего бренда коррелирует с архитектурными формами, с точными пропорциями, конструкциями

Я бы сказал, скорее, с дизайном среды. Для меня одежда похожа на объекты, в том числе и архитектурные, среди которых мы живем. Мой подход к одежде, который я считаю частью художественных практик или дизайнерских, всегда конструктивный. Вещь должна приносить удовольствие и выполнять главную функцию - быть одеждой, как бы авангардно она не выглядела. Если мой концепт не воплотился в одежду, которую можно носить, значит, мы что-то не додумали. Поскольку результатом любого концепта должен быть конечный продукт.

Ваша первая коллекция по мотивам произведений Казимира Малевича инспирирована извне, не так ли?

Первая коллекция по мотивам произведений Малевича создана по заказу моего друга Дмитрия Антонюка, профессора архитектуры Национальной художественной академии изобразительного искусства и архитектуры. В 2009 году Дмитрий сделал монумент Малевича, и для церемонии открытия попросил сделать тематическую коллекцию. И она была вовсе не супрематическая. Фактически это были две коллекции в одной: сначала выходили модели в образах, похожих на исторические архетипы начала ХХ века - революционный солдат, матрос, летчик, медсестра, буржуа, и во время показа они трансформировались в актуальную урбанистическую одежду. Интересно, что завершала показ модель в белой украинской юпке (народная верхняя укороченная одежда женщины) с вышитой черным цветом первой строчкой гимна «Ще не вмерла Україна» (L'Ukraine n'est pas encore morte). Я тогда еще не знал, что Малевич в конце жизни вернулся к своей украинской идентичности, и для него это было важно. Интуитивно почувствовал, что этот образ должен быть финальным. А юпку я увидел на Андреевском спуске, и она меня поразила с точки зрения конструкции - исторический костюм выглядел чрезвычайно актуально. Мы совсем немного трансформировали крой, и вместо узора написали «Ще не вмерла Україна» (L'Ukraine n'est pas encore morte).

[Фото: facebook.com/teo.vozianov]

И первую юпку купили в Гонконге на выставке дизайна люди, которые не могли прочитать патриотичесую надпись?

Да, ее купили преподаватели университета дизайна из Южной Кореи, для них это был просто красивый декор. Я и хотел, чтобы надпись выглядела как декор, но если прочитать его, откроется еще один смысл. Приятно, что и юпка, и платья из этой коллекции продаются уже много лет - без всяких скидок, по одной цене, и спрос не падает. И мы точно знаем, что это не кончится даже при моей жизни, потому что эти линии прошиты у нас на глубинном уровне.

Дизайнер обычно разрабатывает тему и идет дальше, потому что вокруг столько других идей для вдохновения. Почему вы вдруг обратились к Малевичу?

Черный квадрат всегда был на моем дизайнерском бэкграунде как раздражитель, к которому хочется вернуться. Я убежден, что Малевич хотел, чтобы черный квадрат вышел за рамки полотна - реально пошел, не метафорически, а физически. Поэтому когда через 100 лет после показа «Черного квадрата» мы сделали супрематическую коллекцию, это и было продолжением и развитием его идеи - искусство сначала перешагнуло границы, а затем расширило границы. И кто сказал, что искусство можно потреблять, только глядя на него? Кто сказал, что человек не может стать частью искусства?

Во второй коллекции вы использовали три главные формы, знаковые для Малевича - крест, круг и квадрат?

Первая коллекция была лишь приближением к Малевичу, единственный супрематический элемент в ней - флаги с черным и красным квадратами, с которыми выходили модели в финале показа.

Вторая коллекция, в 2011 году, была построена на основе формы квадрата. А в коллекции 2015 году до квадрата добавились круг и крест.

Сначала я думал, что квадрат - интересная, одиночная самодостаточная вещь. С точки зрения дизайнерского задачи я справился с ним, да и только. А когда я выполнил те же задачи и с крестом, и с кругом, то понял, что изобрел другой тип одежды. В традиционной одежде всегда есть человеческое тело. Платье постоянно конкурирует с телом, она хочет быть совершенным телом. И часто ей это удается через совершенные пропорции. А моя одежда сосуществует с телом как партнер. Она не хочет быть больше и красивее тела.

И тогда на Ukrainian Fashion Week я сделал перформанс: повесил на щитах 13 больших картин из ткани, а затем снимал ткань и на модели с помощью трех движений превращал ее в куртку, пальто, платье или брюки. Это дало мне новый взгляд на дизайн одежды.

Фото: facebook.com/teo.vozianov

Вы не исчерпали интерес к абстрактному искусству?

Эта история вышла за пределы Малевича и супрематизма, и спровоцировала новые вопросы. Это просто другая одежда или не одежда вообще, а искусство, которое появилось в наше время, и именно вот так его можно потреблять? Когда ты не только смотришь, а можешь войти в пространство этого искусства, стать его частью. И почему бы тогда в будущем в музеях не задать примерочные кабины? Чтобы человек как бы входила в пространство картины. Это как если бы мы могли войти в комнату Ван Гога, например, и там пожить некоторое время. Или если бы попали под 9-й вал Айвазовского. Получается совсем другой способ контакта с искусством - когда ты становишься его частью.

В прошлом году вы сделали коллекцию по мотивам произведений Александра Архипенко? Вас вдохновило его негативное пространство?

Да, это коллекция АРХИ - первые буквы фамилии художника созвучны слову «архитектура» и понятию «архи» как высшей степени признака. Интересный эксперимент с главным изобретением Архипенко - отрицательным пространством, это же просто дыры или ничего, а с их помощью ты можешь сконструировать невероятно интересные вещи.

Не имеет значения, какого года коллекция, потому что это концептуальные вещи, которые касаются не конкретного сезона, не трендов, а одежды вообще - какой она может быть, какие приемы можно использовать при ее конструировании.

Коллекция Малевича - тоже из этой серии, поэтому мы и назвали проект «non-fashion», потому что там нет моды - только чистый дизайн. Это вещи на грани арт-объекта и одежды. Заложенная в них идея очень жизнеспособна и может трансформироваться до бесконечности.

В этих вещах я решал сугубо профессиональные задачи: как сделать одежду универсальной, в которой нет такого параметра как размер, а в идеале нет и жесткого фасона. Чтобы все было настолько пластично, что как человек захочет, так эти вещи и лягут, и чтобы они подходили совершенно разным людям. Мы делаем юбки, платья, в которых вы можете регулировать не только размер, но и например, застегнуть на любую сторону - как на ту, которая считается мужской, так и на женскую.

[Основатель издательства Родивид Лидия Лихач и Федор Возианов. Фото: The Ukrainian Avant-Garde]

В чем секрет ваших конструкций?

В крое. В технологических решениях. Некоторые вещи мы патентуем. У нас сейчас 2 патента - на молнию, которую мы используем в круглых юбках как способ адаптации к размеру, никто этого не делал до сих пор. И в брюках она немного по-другому решена. Надеюсь, и «платья Малевича» мы тоже запатентуем.

Концептуальные коллекции вы делаете в монохромных цветах. Чтобы не отвлекаться от концепта?

В коллекции, которую мы будем показывать в Париже, впервые экспериментируем с яркими цветами. Только три предмета одежды остаются монохромными. Я воспользовался интересным приемом, заимствованным из искусства - палимпсестом. Чтобы сэкономить на холсте, художникам часто приходилось зарисовывать старую работу и сверху рисовать новую. А мы используем палимпсест для нашего перформанса в Париже: с одной формы появится 8 картин, которые превратятся в 8 предметов одежды (платья, юбки, пальто) разных цветов. Каждая вещь будет включать в себя несколько разноцветных тканей, соединенных между собой.

Что характерно, форма «картины» будет зависеть от человеческого тела, потому что все линии будут совпадать с необходимостью надевать их на тело. Человек войдет в пространство картины, а картина войдет в пространство человека. Это и будет акт творения искусства прямо на глазах у публики, новое искусство, не похоже на то, что было раньше.

Фото: The Ukrainian Avant-Garde

Вы не устаете от постоянного диалога с художниками или с его произведением? Дизайнер в вас не требует неограниченной свободы?

Я работаю в нескольких направлениях. Есть линия, связанная с искусством, и есть линия чистого дизайна, в рамках которой я веду диалог с теми, кто будет это носить, с их потребностями.

Я слышала, что вы хотели еще поработать с творчеством Александра Богомазова?

Меня вообще интересует украинское авангардное искусство. И Богомазов в частности. У Богомазова-теоретика есть интересная схема: объект как круг и буква «О», крест как художник и буква «Х», и квадрат как обозначение арт-объекта, который художник создал после того, как посмотрел на объект . У Богомазова есть много идей, которые, уверен, натолкнут на интересный дизайн.

2010 года на выставке White в Милане итальянский Vogue отметил вас как одного из 8 самых перспективных дизайнеров мира. В тот период вы очень активно участвовали в международных проектах, сейчас меньше. Почему?

Так случилось, что три года - с конца 2012 до 2015 года - марка Vozianov существовала отдельно от меня. В 2016 году я вернул себе марку, и это совершенно новая история, снова похожа на стартап. Это был полезный опыт, который дал возможность, выйдя за пределы системы, посмотреть другими глазами на fashion индустрию. Учесть, что ты делаешь не так как все или так, как никто в мире не делает, к чему ты стремишься в этой области, что для тебя важно - участие в международных выставках, успех, продажи в магазинах или более глубинные вещи. Я убедился в своем пути и готов им идти, даже если не будет коммерческого успеха, потому что никто другой этого не сделает. Как по мне, такой подход очень важен для всей индустрии, и он способен ее менять.

Интервью: Валентина Клименко

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