Компьютерная живопись. Пять вопросов художнику-эксперименталисту Степану Рябченко

Работы одесского художника Степана Рябченко регулярно появляются на аукционах. Без произведений Рябченко сегодня не обходится ни одна крупная выставка, от Украины, до Лондона и Чикаго. На днях, в рамках Kyiv International Economic Forum 2018 была представлена экспозиция Рябченко под названием Digital Nature.

Галеристка и основательница Art Me Gallery Ольга Федоровская специально для НВ STYLE поговорила с художником об интернет-живописи и создании скульптур в городах Украины.

Ты – из семьи художников, а по образованию архитектор. Как ты пришел к цифровому искусству?

Определенная часть моего детства, а затем и профессиональная деятельность всегда была связана с компьютером. Занимаясь архитектурным проектированием, я плавно перешел в проектирование цифровой среды, которая позволила создать свою мультимедийную систему, основанную на синтезе архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства, компьютерной анимации, музыки и т.д.

Электронный Эвр, Электронный Борей, Электронный Нот. Из серии Электронные ветры

300 х 300 см, LED экран, компьютерная анимация | 2015 – 2018

Автор фото: Сергей Ильин

В рамках Kyiv International Economic Forum 2018 была представлена твоя экспозиция под названием Digital Nature, а в ней – серия работ Электронные ветры на LED-панелях. Будешь ли ты развивать это направление?

На самом деле проект был разработан давно, а реализовать удалось в таком масштабе и качестве только сейчас, чему я рад и благодарен организаторам мероприятия. Помимо всего, что я делаю, сейчас меня интересует движение, развитие динамики за счет компьютерной анимации и материализация цифровых образов.

Melissa. Из серии Компьютерные вирусы (Art Collection Telecom) | 250 х 187.5 см, diasec | 2011 Выставка I am the Mouth, Музей современного искусства, Загреб, Хорватия | 2018

© Фото из архива The Museum of Contemporary Art Zagreb

Расскажи о приобретениях твоих работ, у кого в коллекциях они есть в Украине и за рубежом?

В Украине работы присутствуют в большинстве значимых частных и публичных коллекций, таких как Abramovych.Art, Adamovskiy Foundation, Brovdi Art Foundation, Firtash Foundation, Grynyov Art Foundation, Sky Art Foundation, Stedley Art Foundation, Voloshyn Gallery, Voronov Art Foundation, Zenko Foundation и других.

Если говорить о музеях, то я очень рад, что в этом году моя работа будет передана фондом Zenko Foundation в коллекцию Одесского Художественного музея, также ряд работ находятся в Музее современного искусства Одессы, с которым мы давно работаем. Работы представлены в собрании немецкой телекомпании Deutshe Telekom (Art Collection Telecom), в Danubiana-Meulensteen Art Museum в Братиславе, Triumph Gallery в Москве, в коллекциях Lars Malmberg Collection, Luciano Benetton Collection и т.д.

Лимонные цыплята спасутся…| 290 х 681 см, цифровая печать на алюминии | 2009 3rd Danube Biennale | Danubiana-Meulensteen Art Museum, Братислава | 2015

Автор фото: Степан Рябченко

В своих работах ты создаешь отдельные миры. Есть ли желание «перенести» их в реальность?

Это как раз идея материализации, о которой я упомянул ранее. Я развиваю и пробую различные варианты репрезентации своего творчества. Компьютерная анимация дает возможность в большей степени ощутить цифровой образ. Скульптура позволяет визуально оценить и тактильно ощутить образ со всех ракурсов. И архитектура, образующая синтез искусств – это погружение в мир художника.

Гуляющее облако | 2013

Biruchiy Contemporary Art Project | Остров Бирючий, Украина

Во многих странах современное искусство выходит на улицы мегаполисов, становясь частью городского ландшафта. Представляешь ли ты это в Украине?

Представляю и активно работаю над этим. Сейчас ведутся переговоры о создании ряда моих скульптур в столице и других городах. Но кроме наполнения пространства, меня интересует сама среда и ее формирование. Мне было бы интересно в ближайшем будущем принять участие в разработке архитектурных объектов в сочетании с ландшафтным дизайном и пространственными объектами.

«Центр современного искусства»

Парк им. Т.Г. Шевченко, Одесса, Украина | 2010

А в глобальном смысле наиболее интересной концепцией развития Украины я вижу в идеях города-сада. Разгрузка мегаполисов в сбалансированные, автономные поселения, сочетающие свойства города и деревни. Баланс между природой и современной урбанистикой, которая в свою очередь должна формироваться на последних достижениях в области экологии и автоматизации, физически сложных для человека процессов, чтобы оставить большее пространство для творческой деятельности.

Читайте также: