Когда мы решили строить киностудию на Троещине, нам сказали, что мы больны. Сергей Созановский об успехе украинского кино и о проектах на сотни тысяч зрителей

Руководитель и основатель компании Film.ua Сергей Созановский побывал в гостях программы Скажені пси Алексея Тарасова на Радио НВ и рассказал почему украинские зрители готовы смотреть украинское кино и как ему удалось на окраине Киева построить киностудию, где сегодня снимаются кассовые фильмы.

Кассовые сборы фильма Украденная принцесса в Украине составляют 33 миллиона 543 тысячи гривен, правильно? Это сколько зрителей?

453 тысячи зрителей.

Как вы объясняете, почему вдруг наконец-то это произошло и украинские зрители готовы смотреть украинское кино?

На самом деле, много факторов. Это, в первую очередь, общеевропейский, или общемировой тренд, потому что мы внимательно отслеживали в последнее время топ-20 европейского проката и за редким исключением почти на всех территориях национальное кино показывало очень хорошие результаты. Это свойственно Франции, свойственно Турции, свойственно Германии, свойственно Великобритании, большим и не очень европейским игрокам, потому что это то, что каждый день происходит рядом с тобой; это твои звезды, это твой дом, это твой мир. Поэтому это ближе всего.

То есть, у нас наконец-то то, что мы называем ренессансом украинского кино?

Да, это первый фактор, что независимо от территории люди, зрители хотят смотреть истории, которые максимально близки, на которых они росли в детстве, которые их окружают. Второй фактор, что наконец-то поверили в то, что страна способна генерировать высококлассный контент, который, повторюсь, может опираться на ту историю, которая понятна и ясна, в которой есть слово "Киев", есть Одесская трасса, есть Закарпатье, есть Киевская княжна и т.д. Это все сделано у нас, нашими руками, нашими людьми.

При этом вы взялись за очень сложный жанр, в том смысле, что Сторожевая застава ориентирована на более подростковый возраст и вы выпускали ее как раз во время школьных каникул и был сумасшедший успех. Фильм рассчитан на молодое поколение. Многие говорят сейчас о том, что основную аудиторию людей, которые ходят в кинотеатры, составляет именно это поколение, потому что они хотят зрелищ. Это специально разработанная стратегия или случайное попадание?

Мы, безусловно, опирались на международный опыт. Мы знаем, как американские студии сражаются за так называемые рейтинги, которые присваиваются фильмам в зависимости от возрастной категории. Мы понимали, что это наша ключевая аудитория, которая может пойти в кинотеатр, пойти не самостоятельно, а пойти с друзьями и, соответственно, шансы на успешный бокс-офис возрастают многократно. Это первая составляющая, рациональная и, наверное, не очень популярная. С другой стороны, все мы дети, все мы росли на фантастическом кино и мультах. Я безумный поклонник Звездных войн, моему старшему сыну 30, дочке - 10 и мы раз в год обязательно залипаем у экрана и смотрим.

Вы в семье Дарт Вейдер?

Нет, нет, я, наверное, Р2-Д2, скорее.

Вот вы сказали, что дочери 10 лет, я вот подумал, может вы просто подсознательно для нее снимаете проекты, потому что получается, что она - аудитория тех самых-самых успешных проектов последнего времени?

Это правда. Идея Руслана и Людмилы, украденной принцессы, родилась после того как я купил замечательную знаменитую вещь Александра Сергеевича и прочитал ей. Когда я ей читал, она на 25-й странице уже уснула, мне так понравилось, я дочитал до конца и что-то в этом увидел, и после этого мы решили делать этот проект.

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Я, конечно же, сходил на Руслана и Людмилу, на Викрадену принцесу, это действительно очень качественно, классно сделанный мультфильм. Что вы скажете, все-таки, критикам, которые говорят, что персонажи очень похожи на диснеевских?

Мы никогда не говорили публично, но я скажу сейчас: впервые мы сознательно пошли на этот шаг. Мы хотели этим своим особым стилем не разрушить представление потенциального зрителя о том, какие должны быть мультфильмы. И да, безусловно, мы ориентировались на лучшие произведения Диснея или Пиксара, или DreamWorks. Это был сознательный шаг, мы хотели попробовать свои силы, отработать технологии. В чем-то, возможно, мы повторялись, но это был наш осознанный выбор.

Мне кажется, в этом нет ничего страшного, потому что как раз то, о чем вы говорите, это как с великими художниками: они сначала начинают с того, что подражают кому-то, а затем вырабатывают свой собственный стиль. Но поможет ли такое сходство с неким международным стандартом, допустим, с диснеевскими персонажами, международному прокату? Потому что я тоже смотрел некоторые данные, в том числе на сайте вашей компании, что есть прокат в Румынии, начался прокат в Турции. Как далеко простираются ваши амбиции в этом плане?

Когда мы по результатам первого уикенда в Румынии выигрываем у релизов анимационных мейджерских студий, это говорит о том, что мы на правильном пути. Значит эта история понятная, значит она международная, значит она востребованная, несмотря на то, что в качестве страны производителя указана неизвестная доселе страна на анимационной карте мира под названием Украина.

На прошлой неделе были опубликованы номинации на украинскую кинопремию Украинской киноакадемии, которая называется "Золота дзиґа" и лидером по количеству номинаций стала комедия Припутни, которая очень маленькая, собрала совсем небольшую кассу. Дальше идет большой фильм Киборги, который был одним из лидеров проката в прошлом году. Как вам самому номинации, смотрели ли вы на них, как вы это оцениваете?

Во-первых, нужна или не нужна стране кинопремия? Безусловно, нужна. Нужны или не нужны стране киноакадемики? Безусловно, нужны.

Мне кажется, вы сейчас пытаетесь избежать прямого ответа

Нет, я могу ответить прямо: когда мы общались с организаторами, мы очень хотели подать наш фильм Сторожевая застава в категорию «Лучшая мужская роль». Мы считаем, что мы открыли или очень активно продвинули великолепного актера Рому Луцкого, который, я надеюсь, когда-нибудь привезет Оскар в эту страну.

Нам уже пора наконец-то получать Оскары, конечно.

Безусловно, безусловно. На самом деле, у нас фантастический потенциал. Нам сказали, что, к сожалению, можно подаваться только во все номинации. Тогда мы приняли решение не идти во все номинации и согласились зайти в "Приз зрительских симпатий" или что-то в этом духе.

Именно поэтому фильма Сторожевая застава, одного из рекордсменов украинского проката, нет в списке номинантов на украинскую кинопремию?

Не совсем. Мы за то, чтобы наша непростая и возрождающаяся киноиндустрия консолидировалась. Мы считаем, что максимальное количество успехов и наилучшие результаты будут достигнуты именно тогда, когда все будут вместе. Ведь на самом деле, так называемый ренессанс начался после того как индустрия собралась вместе, эта инициатива называлась "Кінокраїна" и предприняла огромное количество усилий по разработке закона о господдержке кинематографа, который позволил заложить основы для интеграции национального кинематографа в мировой кинематограф. Именно после этого стали происходить удивительные вещи: стали появляться фильмы, которые стали собирать бокс-офисы не меньше, чем студийные голливудские картины.

Возвращаясь к кинопремии: что с ней не так?

Мне кажется, что кинопремия стартовала несколько рановато как для большой национальной консолидирующей кинопремии. И нас немножечко смутили критерии отбора киноакадемиков. Их как таковых не существовало, заходи, записывайся. Я, конечно, могу сейчас нарваться на колоссальный скандал, и так все говорят, что я ругаюсь с Одесским кинофестивалем, Викторией Тигипко, его основателем и ключевым инвестором, но в самом деле не так, у нас отличные приятельские отношения. Но вот они решили начинать, а мы были сторонниками подойти все-таки более детально, точно и серьезно к разработке правил и процедур при приеме в академию, при голосовании.

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Есть такой киноиндустрийный слух, что вы как большая компания, я имею в виду Film.ua, становитесь одним из соучредителей Одесского кинофестиваля, крупнейшего фестиваля в Украине. Затем (опять же, это слухи), что-то пошло не так и вы решили делать кинопремию. Подтвердите, опровергните или не комментируйте.

Я слышал другой слух, что я разговаривал все-таки не с Одесским фестивалем, а с кинофестивалем "Молодость". В части того, что мы говорили "не нужно торопиться, давайте сделаем хорошо", мы просто многие вещи любим делать качественно и хорошо. И в какой-то момент Виктория Тигипко и ее команда приняла решение все-таки делать кинопремию, мы сказали "тогда мы подождем, мы посмотрим, что у вас будет получаться".

Так вот, мы ни в коем случае не хотим создавать никакие альтернативные премии. В стране и так существует, если я не ошибусь, 4 киноассоциации. Последний раз мы даже шутили, что нам не хватает женской киноассоциации Украины и тогда картина будет полной.

Так, а вы общались с Одесским кинофестивалем или с "Молодостью" по поводу того, чтобы быть соучредителем?

Какие-то разговоры мы вели с "Молодостью". Мы не вели такого рода разговоры с Одесским кинофестивалем, с "Молодостью" - да, но пока это никак не реализовано.

То есть, это не из-за вас его перенесли с октября – на май и все плачут?

Мы имели к этому небольшое отношение

Друзья, вот, если вы очень хотели смотреть фильмы кинофестиваля "Молодость" в октябре и теперь вы переживаете, что в мае не увидите чего-то, вот человек, который немного за это ответственен - Сергей Созановский

Да-да, пожалуйста, я просто считаю, что кроме великолепных фильмов, которые должны присутствовать в программе фестиваля, должно присутствовать еще нечто, ведь кинофестиваль - это один из элементов, который притягивает к себе огромное количество иных креативных индустрий: моду, музыку, художников, артистов и т.д. В октябре, особенно в конце октября, в Киеве не самое лучшее время для того, чтобы сделать из этого помимо очень крепкой программы еще хорошее шоу, на которое должны приехать большие игроки, большие актеры, должна пойти молодежь, да и наши актрисы и актеры, культ которых практически отсутствует.

Что очень плохо, конечно

Это отвратительно.

И хочется, чтобы по "красной дорожке" весной в красивом платье или в отличном смокинге прошли наши актеры. Это, к счастью или к сожалению, один из элементов большой игры под названием кино

Я думаю, что в мае мы наконец-то поймем, как это все будет выглядеть, понятно, что это только начало, но в любом случае, возможно, все, кто критиковали это решение, поймут, что оно было правильным.

Когда я готовился к эфиру, нашел цитата вашей жены Ирины Костюк, которая является продюсером Film.ua и анимационной студии «Анимаград»: "Сергей - он более творческий, я его часто называю космонавтом. Его планы всегда очень далеко идущие, он всегда бежит впереди паровоза. Он, наверное, больше романтик". Во-первых, понятно, что комментировать такое сложно. Тем не менее, в чем вы проявляетесь как космонавт со слишком далеко идущими планами?

Ну почему? Я очень люблю свою жену. Когда в 2006 году мы решили строить киностудию на Троещине, нам сказали, что мы больны и очень серьезно. Но в одном из примеров в промо с "Викраденою принцесою" мы говорили о том, что где-то на окраинах Троещины Руслан встретил Киевскую княжну. Мы позволили себе немножко поднимать наш район, который на самом деле мы очень любим, это самый большой киевский район. Не все там так страшно, как говорят. Поэтому, когда это происходило 12 лет назад, никто не верил и говорили, что это абсолютный бред и абсурд, ни один человек туда не приедет, ничего там сниматься не будет. Мы попытались доказать обратное и это произошло. Павильоны работают, съемки идут, звезды приезжают.

И более того, я прочитал у вас на сайте, что Киевпастранс специально назвал в вашу честь остановку, теперь остановка называется "Киностудия Film.ua"

Это правда. Мы попробовали, по-моему, год назад организовать экскурсионную программу на студию - делают все студии, давайте и мы попробуем сделать. За прошлый год более 50 тысяч человек приехали к нам с экскурсионной программой. И дети, и взрослые, потому что все так или иначе, в той или иной форме хотят прикоснуться к истории под названием "магия кино". Я очень часто привожу пример, иногда к нам приезжают финансисты по совместному, может быть, потенциальному участию в каких-либо наших проектах и сначала все очень серьезно: "Документы на стол, аудиты и прочие всякие штуки". Я говорю: "ок, друзья мои. Дайте мне 15 минут, мы с вами пройдем через декорации". Это происходит и через полчаса это уже совершенно другие люди, челюсти отвисли, мимо пробегал Вова Зеленский или Юра Горбунов, которые в чем-то снимались или что-то озвучивали и все, разговор иной.

А какое самое большое удовольствие от работы?

Знаете, я в 9 утра как-то пришел в наш студийный ресторанчик и увидел там Аду Роговцеву, которая перед съемками пила кофе и ела какое-то пирожное. Для меня, который смотрел ее еще в советских сериалах, страшно сказать, 40 лет назад, это было самым трогательным событием. Я не знаю, насколько уместно или неуместно об этом говорить, скупая мужская слеза скатилась.

А если говорить о мечтах. У вас есть несколько амбициозных проектов в будущем, давайте чуть-чуть о них поговорим. У вас есть анимационный проект Мавка, который вы уже всячески по-разному презентовали, у вас есть концепт костюмов, в общем, много-много всего. Что с ним происходит?

Великолепная команда, которую нам удалось собрать на Викраденій принцесі, выдохнула 3-4 дня и приступила к работе над нашим следующим проектом Мавка, который мы все любим-обожаем. Для нас это не просто полнометражный анимационный фильм, мы это называем мир Мавки или вселенная Мавки, или как модно сейчас говорить 360, это игрушки, это книги, это шоу, это сериал, это линия одежды, это мерчандайзинг и т.д. Очень приятно, буквально сегодня получили письмо от нашего прокатчика в Румынии, который сказал: "Здорово, спасибо за Принцессу, вы нам очень сильно помогали", - наша маркетинг-команда с промо, и говорит: "В конце концов, мы ждем Мавку". Мавку ждет весь мир.

Есть ли уже какие-то даты?

Нам бы хотелось, конечно, раньше, я думаю, что релиз будет в 2020 году. Это очень кропотливая работа, мы хотим, чтобы в нашей стратегии было написано следующее, что мы пытаемся выпускать полнометражный мультфильм каждый год, но к сожалению, пока так не получается.

Я знаю, что вы купили права на роман Софии Андрухович Феликс Австрия. Как долго этого нам ждать? Как долго ждать Захара Беркута и Феликс Австрию?

Съемки Захара Беркута мы планируем на начало лета. С этой идеей пришел Роман Гургенович Балаян, я очень скептически к ней отнесся, он мне принес первый фильм, я его посмотрел и он мне не очень понравился. Я дважды или трижды возвращался, перечитывал и вот не нравилось. А потом в какой-то момент сложилось. Я посмотрел Трою и 300 спартанцев и сразу все встало на свои места. Будет очень хорошо, если Захар Беркут станет нашей Троей или 300 спартанцами.

Авторская программа Алексея Тарасова "Скажені пси" выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00

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