Картина неизученного гламура. Кейт Мосс о своих отношениях с красотой и новом назначении

Кейт Мосс стала креативным директором культовой японской косметики Decorté и рассказала Harper's Bazaar о своих отношениях с красотой и принятии себя в модельной карьере.

Редактор издания встречается с Кейт Мосс в Нью-Йорке, в пентхаусе отеля в центре города, после ее назначения креативным директором Decorté — культовой японской марки косметики, которая известна своими инновационными сыворотками.

«Мне нравятся продукты этого бренда, я действительно верю в них», - делится она, вытаскивая «Мальборо», поэтому мне легко говорить о них. Раньше я привозила их своим друзьям каждый раз, когда отправлялась в Японию, и попробовав ее первый раз у них была одинаковая просьба: «Пожалуйста, привези еще».

Мосс, также отметила, что интересна японскому косметическому бренду, потому что он может исследовать процесс ее старения. «Я уже привыкла к этому», — добавила модель, говоря о том, как СМИ ежедневно обсуждают ее меняющийся внешний вид.

Модель рассказала, как, когда она начинала в подростковом возрасте, фотограф Марио Тестино исследовал ее лицо на предмет несовершенства. «Он приложил очки к моему лицу, как к увеличительному стеклу, и я начал качать головой, чтобы он не мог сфокусироваться», - вспоминает она, сжимая плечи от неловкости. «К счастью, у меня была голова на плечах, но вы можете себе представить как это выглядело?»

Супермодель выглядит великолепно. Одета в черный кашемировый свитер Prada и брюки от Row, ее руки украшены браслетами Dior и Cartier (не говоря уже о татуировках якоря и креста). Мосс - картина неизученного гламура. «Это мой развалившийся наряд», - шутит она. Прежде чем я могу спросить о кольцах на левой руке, она говорит: «Бриллианты, дорогая. Винтажные бриллианты.

Ее волосы Бардо-блондинки совершенно взъерошены, что предполагает, что она проснулась так. Конечно, ее лицо (загорелое от недавних греческих каникул со своим бойфрендом, фотографом графом Николаем фон Бисмарком) выдает несколько зарождающихся линий вокруг ее глаз и рта, но она по-прежнему остается красивой девушкой, вдохновляющей на обложки журналов фотографов от Лукиана Фрейда до Марио Сорренти.

Кейт Мосс рассказала, что до сих пор с трудом верит, что ей удалось сделать имя в эпоху таких супермоделей как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. «Я никогда не могла сравнить себя с этими девушками. Я была другого роста и сложения. Всегда была другой, и именно поэтому меня заметили», - добавила она. Также Кейт заметила, что любит пользоваться различными средствами, чтобы как можно дольше сохранить свою кожу молодой и ежедневно занимается йогой.

Фото: Фото: Sølve Sundsbø

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