Донбасс - место, где распадается ритуал. Режиссер номинированного на Оскар фильма Сергей Лозница о своей картине и войне на Востоке

18 октября в украинский прокат выходит кандидат на премию Оскар от Украины – фильм Донбасс, демонстрирующий трагикомедийный взгляд на ситуацию, которая сложилась на востоке страны. В рамках авторской программы На перспективу на Радио НВ ее ведущая Илона Довгань пообщалась с режиссером ленты Сергеем Лозницой, который рассказал о появлении идеи фильма, особенностях конфликта на Донбассе и мечтах снять комедию.

О фильме Донбасс

Когда начались военные действия и захват территории, это все сопровождалось определенными акциями, некоторые из которых были зафиксированы разными людьми на видео, на мобильные телефоны и так далее. Все это выкладывалось в интернет, и когда это начало появляться, я смотрел в огромном количестве, читал огромное количество всего, что выходило по этому поводу, и следил за всем этим. В какой-то момент я подумал, что это было бы очень-очень любопытно - сделать на основании этих любительских видео картину, поскольку в этих любительских видео проявились определенные вещи, которые меня поразили. Есть некоторые события, которые просто настолько впечатляют, что потом уже невозможно освободиться от этого впечатления, оно долго с вами ходит.

Сцена свадьбы очень важна для этой картины, поскольку самое главное, что происходит на территории, где распадаются общественные структуры - там распадается ритуал. Ритуал - это же очень важный элемент нашей жизни, он организовывает нашу жизнь. И там происходит этот распад ритуала. Это как праздник непослушания, который происходит там сознательным образом. Все пытаются эту границу пересечь, и свадьба вроде бы, если смотреть даже оригинал, тоже трагифарсовая. Но в принципе это фарс, "траги-" там нет. И ребята тоже пытаются: вроде бы свадьба, а вроде и нет, как бы и не серьезно, как бы покричать.

Кадр из фильма Донбасс предоставлен компанией Arthouse Traffic

Самая сложная сцена - это сцена, в которой толпа избивает, глумится над прикованным к столбу украинским добровольцем. И когда мы эту сцену репетировали, мы не перекрывали дорогу, это происходило рядом с проезжей частью. Вдруг с противоположной полосы к нам резко подъехала легковая машина, выскочил мужичонка невысокого роста, крепенький, и моментально бросился в драку, начал защищать актера. Насколько я ему был в этот момент благодарен... Это настолько трогательно. С одной стороны, его надо было останавливать, а с другой стороны, я ему был так благодарен за это.

Украинский дубляж для этого фильма - это довольно странно. Начнем с того, что все прекрасно понимают русский язык, ну прекрасно же все понимают. Есть субтитры, и существует такая традиция - субтитрировать картины. Ведь это не просто реплики, это звук, мелодика голоса. Я не против того, чтобы звучала любая речь, в том числе украинская. Это никакая не проблема, но дело в том, что если говорить конкретно об этой картине, то для меня это странно. И тем более это странно потому, что там, на той территории, о которой идет речь, говорят на том языке, на котором я снимал. И этот язык абсолютно понятен и доступен всем, кто здесь живет.

Кадр из фильма Донбасс предоставлен компанией Arthouse Traffic

Об особенностях конфликта на востоке Украины

Меня просто поражает, насколько легко и быстро происходит расчеловечивание, и как вообще в принципе такое возможно в наше время. Люди, которые жили когда-то в одной стране, почему это вдруг стало возможным: агрессия, ненависть, жестокость, равнодушие, черствость, - откуда это все приходит?

У того, что там произошло, глубокие корни. Это же не просто так, вдруг ни с того ни с сего там случилось. Конечно, это случилось не без помощи “доброго” соседа, это случилось при достаточно серьезной подготовке. Мне кажется, что к такому необходимо готовиться, не случайно выбрана именно эта территория для таких вещей. Но у этого длинные корни, это весь наш советский опыт, весь этот ужас, человеческая трансформация, которая произошла, дегуманизация, расчеловечивание, аморализация, потому что такие вещи возможны только в среде, где мораль отсутствует.

Гарантия независимости страны - это люди, граждане, которые не согласны с какой-либо формой оккупации.

Кадр из фильма Донбасс предоставлен компанией Arthouse Traffic

Если бы была моя воля, то я в Брюсселе для напоминания поставил бы большой телевизор и вывел туда стрим с онлайн-камеры на линии фронта, чтобы все помнили, что там все-таки стреляют и идет война.



Про кино, которое нужно снимать прямо сейчас

Мне кажется, что у меня есть такой талант - я бы с радостью снимал комедии; вот как Гайдай, с огромным удовольствием. Но мне кажется, что прежде всего необходимо делать фильмы, которые касаются насущного, больного; того, что следует осмыслить и понять. Это понимание для нас очень важно и может как-то повлиять на нашу дальнейшую жизнь. Мне кажется, что вот такие фильмы необходимо снимать сейчас. Во всяком случае, я так для себя решил, поскольку после того, что произошло в XX веке, если посмотреть ретроспективно на те реки крови и трагедии, катастрофы, которые случились в разных местах (я не делю сейчас на страны, говорю про все постсоветское пространство), то они требуют своего осмысления. Во всяком случае, чтобы потом этого не повторять.

Осторожно, трейлер фильма содержит нецензурную лексику!