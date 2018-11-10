Дикий Жадан. Режиссер о фильме по роману Ворошиловград, пробах Сергея Полунина, Крыме и ржавой заправке

На этой неделе в прокат вышел фильм Дикое поле, режиссером которого стал Ярослав Лодыгин, хорошо знакомый слушателям радио Аристократы.

Это его дебютная картина, а замахнулся он сразу же на большее, даже великое – снял фильм по роману Ворошиловград Сергея Жадан, который телекомпания BBC назвала Лучшим романом десятилетия. В программе Алексея Тарасова Бешенные псы на Радио НВ он рассказал, чем его увлекла книга Ворошиловград, переговорах с Александром Роднянским, поисках актера на роль главного героя и пробах Сергея Полунина, о актерском масштабе Алексея Горбунова и обилии русского языка в фильме.

О том, почему взялся за фильм по роману Жадана

Путь фильма начался в 2011 году, тогда никто из мира кино или телевидения вообще не знал, кто такой Жадан. Я же жил в иллюзии, что Жадана все должны знать. И что Ворошиловград все должны прочитать. А тот факт, что телекомпании BBC назвала фильма Лучшим романом десятилетия, мне очень помогал в поисках поддержки.

Сама книга мне показалась очень близкой из-за главного героя. Когда я начал читать, мне показалось, что это кто-то очень похожий на меня. С того же самого факультета и университета, что и я – исторический, имени Каразина в Харькове. Потому на какой-то десятой или двенадцатой страничке он проезжает мимо моего дома по Московскому проспекту в сторону Чугуева… Я никогда не читал книгу, которая бы рассказывала о моей географии, и о мире, в котором я родился и вырос. И в этой книге мир мне показался очень кинематографичным. Мы с Сережей написали шесть вариантов сценария, а потом к нам подключилась Наташа Ворожбит и вместе мы написали еще шесть вариантов и только 13-й - стал съемочным.

О мелкохозяйственном споре и попытке сотрудничества с Александром Роднянским

Главный объект - это ржавая заправка, которую мы построили для съемок. Она - какой-то символ, особенно сейчас, потому что, когда мы начинали работать, не было войны, еще не случилась Революция и вообще многим было непонятно, зачем нужно снимать такую историю, мелкохозяйственный спор, как фильм когда-то назвал Роднянский.

На Одесском кинофестивале наш проект получил special mention и там мы с ним познакомились. Это тоже было до 2013 года, Роднянский позвал нас на встречу в Москву, мы даже начинали работу с его редактором. Мы с ним как раз обсуждали, что есть риск, что если из романа Ворошиловград Жадана выбросить все, за что мы его полюбили, всю метафизику, то можно оказаться наедине с мелкохозяйственным спором: какие-то мелкие бандиты, мелкие, сросшиеся с местной администрацией ребята против каких-то непонятных ребят с непонятной, никому не нужной заправки. Что это вообще такое, в чем кино?

История на самом деле эпическая. Когда я с Жаданом начал разбирать роман, я вдруг докопался до того, что это же вообще библейская история, которую Сережа туда заложил - о пророке Ионе, о предназначении, о себе и, естественно, о любви…

А первый вопрос Роднянского ко мне был: «Кому права принадлежат?». Я говорю: «Мне. Все». Он мне тогда сказал, что роман прочитал весь топ-менеджмент Газпрома. Даже не знаю, вау это или нет, но жалею, что наш украинский топ-менеджмент, как например, сейчас Александр Ефремов (известный регионал, один из ближайших соратников Януковича) только в тюрьме получил Ворошиловград. Раньше надо было читать эту книгу.

Ярослав Лодыгин на съемках фильма Дикое поле. Фото: пресс-служба фильма

О рейдерстве, Крыме, Донбасе и ржавой заправке

Я не знаю, как этот фильм может повлиять на наше высшее руководство (Гройсман присутствовал на премьере фильма) или какое впечатление может произвести, мне сложно сказать. Мне бы хотелось, чтобы в нашем обществе рейдерство было как можно громче осуждаемо. Оно у нас процветает, и мы уже привыкли к этому слову, оно такое немножко штампованное, журналистское. Ну рейдеры, ничего же страшного, никто же не умер, ну покрушили, поломали, отжали, но никто же не погиб. А это ужасно, это же самая базовая потребность и право человека – право на свою собственность. Мы живем в стране, в которой это право все еще находится под сомнением, оно не твердое и мы сейчас находимся под большим гигантским межгосударственным рейдерским захватом. Это та же самая терминология: отжать Крым, отжать Донбасс, это же просто масштабированная ворошиловградская история о заправке.

Фото: пресс-служба фильма

О названии фильма и Алексее Горбунове

Алексею Горбунову очень не понравилось название фильма. Что касается Жадана, то ему просто не нравится, что название не Ворошиловград. Иногда он об этом говорит на встречах. Шутит или не шутит… Алексей Горбунов сложный человек, но на самом деле очень добрый и хороший, даже нежный и трогательный. Но он, мне кажется, не дает людям это в себе рассмотреть, любит производить на людей другое впечатление. Многих он шокирует при встрече: очень громкий, грубый, он оценивает все, что происходит вокруг, все, что не соответствует его стандартам, его представлениям о том, как нужно, он все время как оголенный провод. Он страшно натуральный актер, очень органичный и действительно большой в кадре: что бы он ни делал, что бы он ни говорил, он всегда занимает большое пространство. Да, ему не понравилось название, он подумал, что это цензура и что я не выстоял. Решил, что дело в декоммунизации. Кто-то из его семьи родом из Ворошиловграда, для него это было священное слово, может быть поэтому он и согласился сниматься. Но это не цензура… Я надеюсь, он посмотрит кино, успокоится и поймет, что это действительно дикое поле.

Алексей Горбунов и Ярослав Лодыгин на съемках фильма Дикое поле. Фото: пресс-служба фильма

О выборе актера на главную роль

Кастинг длился семь месяцев, мы посмотрели около пяти тысяч актеров: изучили все базы, ездили по театрам, в том числе и по региональным, смотрели, собирали, пробовали… видеопробы, скайппробы, такие пробы, сякие пробы.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли с исполнителем главной роли работать вместе, мне было очень важно, чтобы актер был открыт к тому, что я говорю и слышал, что я говорю и мог работать над ролью.

Я много чего говорил, мы прямо смыслы разбирали, потому что наши актеры часто, особенно молодые актеры, особенно те ребята, которые поработали с сериалами, они отучиваются читать сценарий. А тут надо было вчитаться в слова, поговорить о том, что такое справедливость, что такое благодарность, какие-то вещи, о которых Герман говорит и ему говорят. Мне еще очень хотелось, чтобы он отличался от всех, чтобы он был как белая ворона. Так что Олег Москаленко блондин, и у него такое лицо…

Олег Москаленко, Владимир Ямненко и Ярослав Лодыгин на съемках фильма. Фото: пресс-служба

О пробах Сергея Полунина

Сергей Полунин произвел на меня очень большое впечатление – он артист международного масштаба. Мы занимались, работали с ним, снимали пробы, я даже видео храню. Он классный, очень интересный в кадре – такое прямо лицо… Мы долго ждали, когда он приедет, оставалось меньше месяца до начала репетиций, выездов в Старобельск и надо было очень быстро решать. И я все-таки выбрал Олега Москаленко, потому что понимал, что Сереже придется потратить много времени, чтобы вытеснить из себя все балетное. Он ходит, как человек, который всю жизнь танцует, причем круто танцует. К сожалению, у меня не было времени с этим работать.

Ярослав Лодыгин на съемках фильма. Фото: пресс-служба

Об обилии русского языка в фильме и негативных отзывах с этим связанных

Во-первых, в этом фильме выполнена квота по украинскому языку, если мы будем учитывать и суржик, который закон нам позволяет. Во-вторых, мне кажется, человек, который будет смотреть фильм, для него это не будет вопросом и проблемой. Этот фильм ни в коем случае нельзя принять за русское кино, это, мне кажется, сложно сделать. Проблема в том, что мы сами долгое время, по сути, имитировали в кино и телепроизводстве русское кино и подражали ему, чтобы продать в Россию – так было до начала войны. В этом фильме, мне кажется, очень понятно, что это украинское кино об Украине, об украинцах, не важно, на каком языке они говорят. Язык там используется как инструмент, как краски для художника. Хотелось, все-таки, передать тот языковой микс, Вавилон, который действительно есть в нашем приграничье. Не хотелось играть в какие-то иллюзии по поводу языковой ситуации.

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