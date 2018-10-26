Благотворительность с Катериной Загорий

Глава Фонда семьи Загорий рассказывает о главных принципах безвозмездной помощи

Почему вы занимаетесь благотворительностью?

Для меня это так же естественно, как дышать. Считаю, что желание совершать добрые дела должно стать естественным для каждого.

В каких случаях вы обязательно оказываете помощь?

Фонд семьи Загорий сосредоточен на трех направлениях — культура здоровья, культура искусства и культура благотворительности. Особенно важно для нас третье направление: мы объясняем, что научиться помогать ближнему может каждый.

Благотворительность — это не только о деньгах

В каких случаях вы отказываете?

Благотворительность — это не только о деньгах. Кто‑то может помочь деньгами. Кто‑то тратит на добрые дела личное время. А кто‑то создает идеи для инструментов помощи. Если объединить все три способа, получится мощный синергетический эффект, способный решить любые проб­лемы. И отказывать не придется.

Какой была самая крупная сумма, пожертвованная вами, и на что она пошла?

Уверена: тот, кому удается получать от жизни больше других, должен и больше отдавать. Для меня всегда важно, сколько людей нам удалось вовлечь в добрые дела. Времена, когда деньги жертвуют исключительно миллионеры, уже в прошлом. В тренде — мульти­донорный подход. Благотворительность становится делом каждого.

Кто для вас является примером в благотворительности?

Если личность — то, например, Хамди Улукайя. Курдский юноша, приехавший в США учить английский, построил там успешный бизнес. С самого начала он тратил на благотворительность 10 % доходов. Когда началась война в Сирии, Хамди отдал на помощь беженцам половину своего полуторамиллиардного состояния.

Если проект — то, конечно, #GivingTuesday. В последний вторник ноября его участники проводят акции по всему миру и призывают людей присоединяться к ним. В этом году Украина подписала меморандум о сотрудничестве с #GivingTuesday. У нас движение называется #ЩедрийВівторок. Присо­единяйтесь!

CV

Катерина Загорий

Окончила экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. Позже — выпускница Aspen Ukraine и Украинской школы политических студий. Многолетний глава профессионального медийного объединения Индустриальный телевизионный комитет. Была членом Национального совета по вопросам телерадиовещания. В 2016‑м возглавила Фонд семьи Загорий, ставший инициатором проекта #ЩедрийВівторок — части глобального благотворительного движения #GivingTuesday.