Аморально снимать кино только потому, что тебе дали денег. Мирослав Слабошпицкий о фильме Люксембург, секс-сценах и Джареде Лето

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, получивший за свой первый полнометражный фильм Племя более сорока наград, среди которых три приза Каннского кинофестиваля, в гостях программы Алексея Тарасова Скажені пси на Радио НВ.

Мы договорились, что будем говорить о том, какой ты офигенный. Я прочитал твое интервью, кажется, изданию Сеанс и ты там сказал, что фильма Племя в принципе могло и не быть. Что он появился довольно случайно, ты представлял в Берлине короткометражку Глухота и "так случайно ляпнул, что собираешься снимать художественный фильм на эту тему", получил грант и дальше все понеслось. Сколько в этой истории правды, сколько неправды?

Отчасти, да, формально все, что ты говоришь, правда. Единственное, что мысль об этом существовала давно, а потом как-то сложились звезды, что я смог над этим работать и снимать.

Сколько стран ты объездил с Племенем?

Гораздо меньше, чем сам фильм Племя. И, может быть, меньше, чем Яна (Яна Новикова, актриса, сыгравшая главную героиню в фильме. - НВ), потому что я не везде мог ездить. Я не подсчитал. Европа, Америка. Я не был в Японии, а Яна ездила. И в СНГ я не был.

Что про Племя ты слышал? Как отзывалась аудитория о нем?

Аудитория восприняла более-менее одинаково, были восхищены. Джареду Лето, например, очень понравилось качество актерской игры.

Фото: facebook.com/slaboshpytskiy

Он связался с тобой, как это произошло?

Был твит его, где он рекомендовал этот фильм, это было достаточно неожиданно. А потом, когда у них был тур, они связались со мной и я пришел на концерт. Мы посмотрели концерт с женой, потом познакомились.

Следующий фильм будет с Джаредом Лето?

Я не знаю, но я счел бы за честь, он чудесный актер. И он феноменальный в том смысле, что с одной стороны он звезда для молодежи, у него огромное количество подписчиков в Инстаграме, а с другой – если переводить в фильмографию, то это актер глубокой трансформации. Взять хотя бы Отряд самоубийц. У него даже проходных ролей нет, поэтому я бы считал это за честь.

У фильма Племя много поклонников. Даррен Аронофски, например, писатель Ирвин Уэлш. От кого ты меньше всего ожидал услышать отзывы о фильме Племя?

Я не думал об этом. Это очень забавно, потому что ты живешь, учишься в институте, смотришь на видеокассете фильм На игле, который поставлен по Ирвину Уэлшу, читаешь его книги, а потом, оказывается, Уэлш идет на твой фильм. Это было очень забавно. И Уэлш пишет: "Это самый страшный финал в фильме, который я видел". Это очень забавно.

Этих всех прекрасных поклонников, это можно как-то монетизировать? Можно ли это развиртуализировать и превратить во что-то более?

Есть разные системы производства фильмов. Американское кино работает следующим образом: там фильм запускается, если есть звезда. Притом это очень четко, бюджет четко коррелируется с именем звезды. У нас же важно, условно говоря, понравиться национальной комиссии. Но если ты хочешь работать на глобальном рынке, то тебе нужно, наверное, получить в свой фильм какую-то звезду. Наш с тобой любимый горячо Триер, он же снимает американских звезд уже давно очень, почти во всех фильмах, которые нам с тобой нравятся.

Фото: facebook.com/slaboshpytskiy

Но его ранние фильмы были с неизвестными нам датскими актерами. А потом он начал снимать Николь Кидман. Затем прекрасная Шарлотта Генсбур в Нимфоманке.

Там прекрасный Лабаф.

Пока я здесь 12 минут нес пургу в эфире, кстати...

Тебе позвонил Лабаф?

Да, позвонил, говорит: "Привет, слушай, я приду вместо Слабошпицкого, потому что он все равно никогда в жизни не доедет на этом такси".

Я бы уступил Лабафу с большим удовольствием.

Мы все ждем твои новые фильмы. Один из проектов, который ты анонсировал, в некоторых интервью – это документальный фильм об Олесе Ульяненко. И, возможно, вы даже будете снимать его вместе с Владимиром Тихим, не знаю, насколько это соответствует действительности. Что там с ним происходит?

Да, но я не являюсь режиссером этого фильма. Ульяненко был моим товарищем. Он очень интересный персонаж. Я призываю аудиторию загуглить, если не знаете, кто такой Олесь Ульяненко. Недавно издательство Фолио представило два ранее не издававшихся его романа. Это Свині і перла и София.

Тоже порнографические?

Свині і перла, нет. Это про динозавров, Аделаджу и наркотики, это такой кислотный трип. А София – это второй роман из цикла про женщин-убийц. Третий он не написал, потому что не успел, умер. А первый роман называется Серафима. И мы вместе с Юрой Минзяновым продюсируем этот фильм. Автор сценария и режиссер – обладательница премии Ульяненко и участница берлинского фестиваля Марыся Никитюк. Это достаточно крутое прочтение. Я читал сценарий и мне очень нравится то, что Марыся с ним делает. Я надеюсь, что в следующем году картина будет.

Как ты относишься к тому, что некоторые люди считают тебя конъюнктурщиком? Объясню, Мирослав снял сначала фильм о девушке, больной СПИДом, потом короткометражку Глухота про слабослышащих, и он вырос в большой фильм Племя. Был фильм Ядерные отходы, который получил Серебряного Леопарда на фестивале в Локарно. Он про Чернобыль. Это такие экспортные темы – СПИД, глухота и Чернобыль. Что ты скажешь своим обидчикам, которые считают режиссера Слабошпицкого конъюнктурщиком?

Как говорят у нас в Голливудщине, это только ваше мнение. Глупо как-то отвечать. Как говорят сотрудники силовых структур, оправдывается виноватый.

Фото: facebook.com/slaboshpytskiy

Что происходит с фильмом Люксембург? В 2016 году вы запланировали на этот год его съемки.

На каких-то разных ресурсах, он в листе самых ожидаемых фильмов 2016-17-18. Меня спрашивают, будет ли он в Каннах в этом году. Нет, съемки еще не начинались. Мы очень детально все разработали, потом произошли некоторые изменения в продюсерском цеху, в первую очередь, с украинской стороны. Мы меняем продюсеров. Мы его сейчас отложили. Мне очень нравится то, как я это придумал. Но это же аморально, снимать кино только потому, что тебе кто-то там, условно, дал денег. Я думаю, что этот фильм увидят, он понравится и это будет повод еще раз прийти к тебе на эфир и обсудить его.

На что живет режиссер между своими большими проектами? Ты не снимаешь рекламу. Я не видел ни одного видеоклипа для поп-персонажа, который бы снял Мирослав Слабошпицкий. Как дела, есть ли роялти от Племени?

Дела могли бы быть лучше. Я небогатый человек. Но как-то я выживаю. Режиссер живет на сбережения, на авансы от последующих проектов. И когда режиссер продюсирует, он тоже получает какой-то доход. Я занимаюсь кино. Я не снимал клипов, не занимался такими вещами, я занимаюсь только кино, нам хватает с женой на проживание.

Я прочитал, что ты любишь снимать секс-сцены. Более того, ты же сам снялся в качестве актера. Мне кажется, это был твой актерский дебют в фильме Моя бабушка Фанни Каплан.

Нет. Я снимался там в эпизодах. Но, такая полноценная роль была, это было очень весело. Секс-сцену сняли до Канн. Может быть, если бы это было после Канн, было бы больше куража. Сниматься было очень весело. Снимать не так, потому что ты все-таки смущаешься. То есть ты сидишь и говоришь: «Так, подходи, бери его рукой здесь, ты снимай это».

Ты говоришь о фильме Ядерные отходы?

Да. И ты им говоришь: «Светка, ты руку туда». Не знаю, как им. А тебе тоже руководить взрослыми людьми в этом смысле и это как-то не очень.

То есть ты тоже смущаешься?

Ты не показываешь. Есть какая-то бравада. Но внутри да, происходит что-то такое. Я снимался в таких сценах и это чудесно, ты снял штаны, и в этот момент все.

Если нас слушают режиссеры, которые хотят включить в свои кинокартины эротические сцены, вот, прекрасный пример актера, который совершенно не тушуется по этому поводу, Мирослав Слабошпицкий.

Я шутил. Я говорил, что я могу гастролировать, в смысле снимать, то есть быть хореографом секс-сцен после Племени. Так что, если что, приглашайте.

Полную версию интервью, смотрите на Радио НВ:

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00

Читайте также: Я нежный человек только внешне. Сценарист Киборгов Наталья Ворожбит о фильме, войне и украинских зрителях