Актеры выпивают, потому что выпивают плотники, или Господин нехороший. Михаил Ефремов об актерстве, советском мажорстве и возрасте

О возвращении к эзопову языку, а также о детстве и мажорской юности, распаде Советского союза, алкоголе и кино он поговорил накануне постановки в интервью в эфире радио НВ.

Михаил Ефремов, актер театра и кино, представитель знаменитой артистической династии, снова посетил Киев со своим ньюзиклом (от слова news) Господин хороший и новой программой Гавновопрос. О возвращении к эзопову языку, а также о детстве и мажорской юности, распаде Советского союза, алкоголе и кино он поговорил накануне постановки в интервью в эфире радио НВ в программе Алексея Тарасова Бешеные псы.

Об эзоповом языке

Мы начали проект Гражданин поэт в 2011 году и уже тогда было понятно, что скоро нам придется возвращаться к эзопову языку. Я же об этом говорил еще в 2005 или 2006 году, чувствовалось, что мы не договариваем многое: вроде правду говорят, но не всю.

О отношениях с государством и коллегах по цеху

Еще Бродский написал такую фразу – «С государством щей не сваришь, Если сваришь – отберет. И чем дальше в лес, товарищ, Тем товарищ больше в рот». Это из поэмы Летняя идиллия. У меня мало отношений с государством. Я играю в театре Современник, Галина Борисовна Волчек мне позволяет иногда там играть и ставить спектакли. Больше с государством у меня нет никаких завязок. Что касается коллег, то, кто вынужден, кто дурак, а кто просто человек доверчивый и наивный. Разные бывают причины тому, что человек занимает ту или иную позицию. Я как-то не обращаю внимание. Как только ты начинаешь об этом думать, сразу придут все неприятности. Я не очень понимаю, что нам предъявить можно. За шутку?! Не серьезно. Не только актеры бывают глупыми. Большинство людей такие.

О бизнесе

Я профессией зарабатываю. У нас вся семья зарабатывала только профессией. В семье рассказывают историю, как моя бабушка, мамина мама, Татьяна Некрасова (балерина, потом режиссер центрального театра) во время войны в эвакуации возмутилась, что деньги куда-то утекают и решила сама пойти на рынок поторговаться. И вся семья пошла посмотреть на это. Бабушка спросила: «Почем пучок редиски?» Ей говорят: «25 копеек». «А три за рубль пойдет?» Вот и весь бизнес в нашей семье.

О выборе профессии

В детстве хотелось стать таксистом и министром обороны Гречко, чтобы принимать парады. Мне нравилось сесть в такси, встать в полный рост и говорить: «Здравствуйте, товарищи танкисты!» Главное было удержаться, когда машина двигалась. А потом я узнал, что в машинах есть специальные палочки, за которые они могут удержатся, и на этом моя мечта стать министром обороны Гречко закончилась. Я-то думал, что у них есть особенные дарования и таланты, чтобы устоять. А таксистом хотел стать, потому что мой папа Олег Николаевич Ефремов играл таксиста, известного на всю страну, он брал меня с собой таксопарк (в то время не было такого удобного сервиса такси), его там хорошо встречали и обеспечивали машиной.

О возрасте и алкоголе

Я с ярмарки еду. Уже возраст такой, что надо посолиднее казаться, о валерьяновых каплях подумать. С возрастом все не проще, а сложнее и сложнее. Я чувствую, что стало меньше радости и больше уныния. Раньше выпивать можно было гораздо больше, и голова не болела. Вести вольный образ жизни и при этом не страдать. Сейчас поведешь вольный образ жизни и месяц очнуться не можешь. (Смеется.)

Актеры выпивают, потому что выпивают плотники. Если бы плотники не выпивали, вы бы поддатого артиста и не увидели. Я сказал первое, что в голову пришло - мог сказать трубочисты. Не думаю, что актеры выпивают больше чем другие люди, просто актеры на виду. Алкоголь меня веселит ну и расслабляет. Но не это же главное. Меру надо знать.

О распаде СССР

Когда мой отец привез из Японии видеомагнитофон, я посмотрел фильм «Братья блюз» с Джоном Белуши и Деном Эйкройдом режиссера Джона Лендиса и Глубокую глотку и в тот момент я понял, что коммунизму конец. Просто стало понятно, что теперь нам хрен могут запретить. Что теперь мы можем все посмотреть. Мы всем курсом собирались на квартире и за ночь смотрели фильмов по восемь, занавешивались, закрывались. Смотрели Агонию Климова, этот фильм было смотреть опаснее, чем американские. Надеюсь, что советского во мне осталось мало. Все вытравливалось через смех. Смех – это первая защитная реакция.

О мажорской юности

Я действительно мажор. У меня папа руководил главным театром страны. Дедушка – Большим театром. Другой дед тоже руководил главным большим театром. У меня был доступ к запрещенным книгам. Я читал Загадку смерти Сталина, Архипелаг Гулаг, Зияющие высоты. У отца около штук 15 – 16 запрещенных книг на полке стояло. Я и учился в мажорской школе. В одной школе со мной училась внучка Промыслова, он был, как Собянин сейчас. В другом классе – внучка Министра обороны. Это малоприятная страница в моей жизни, потому что понтов было очень много, больше, чем у нынешних мажоров. Сейчас понты зависят от того, богатый у тебя папа или нет, а тогда от того, где он работал, был ли доступ за границу. В СССР не было такого понятия, как деньги, они подразумевали что-то другое.

О жизни после смерти

Вечно жить не хочется. Потому что после жизни есть что-то интересное. После жизни нас ждет разборка - серьезные предъявы будут. Стыдно будет очень. И еще будет рассказано, как мог бы ты прожить - у каждого человека есть такие моменты в жизни, и у меня тоже.

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