Ахтем Сейтаблаев рассказал об успехе Киборгов, съемках нового Захара Беркута и желании создать фильм с женщиной в главной роли

Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев побывал в гостях программы "Напівранок" Илоны Довгань на Радио НВ и рассказал об успехе военной драмы "Киборги" и о творческих планах на будущее.

- Вы только что вернулись из поездки (презентация фильма Киборги миру - ред.). Это были Штаты, Европа - Гаага, Брюссель, другие города. Кто ездил? Ездила вся ваша съемочная группа, кто был вместе с вами? Кто приходил, какие были отзывы, какие были вопросы к вам?

- Еще в феврале, если я не ошибаюсь, 22 февраля начался наш так называемый международный тур с фильмом, мы начали с города Вена, накануне заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и показывали нашу ленту парламентариям ОБСЕ, нашей украинской диаспоре. Парламентская группа, которая посетила показ нашего фильма, была во главе с президентом Парламентской ассамблеи господином Церетели, зал был заполнен, и это было очень приятно. Потом мы еще общались со зрителями, с парламентариями примерно полтора часа. А потом был Вашингтон, Конгресс Соединенных Штатов Америки, после этого Гаага, затем Варшава и завершили наше путешествие Брюсселем. Меня лично радует тот факт, что фильм не дублирован сейчас, он идет за рубежом с английскими субтитрами.

- На украинском языке?

- Да, на том языке, на котором он сейчас идет в прокате, то есть, в подавляющем большинстве на украинском.

- А он до сих пор идет в прокате? Это начиная с 7 декабря?

- Да, для меня это очень приятно. Но надо заметить, что это прокат не DCP, то есть не того качества, в котором сейчас работает большинство кинотеатров. Это прокат в формате HD, но это позволяет нам демонстрировать фильм в небольших городках, где нет кинотеатра.

Почти 60% украинского зрителя не имеют возможность посмотреть кино в кинотеатре. Большинство наших городов, где проживают до 100 000 жителей, не имеют собственных кинотеатров. Формат HD позволяет демонстрировать фильм через видеопроектор, натянуть экран на какое-то полотно или белую стенку...

Кадр из фильма Киборги

- Доходы от фильма вы частично передаете семьям киборгов. Какие уже кассовые сборы?

- По состоянию на позавчера (21 марта - ред.) это 23 миллиона 110 000 гривен, примерно так. Да, мы с самого начала посоветовались вместе с фондом "Повернись живим" и с нашей съемочной группой и решили начать такую ​​социальную инициативу, смысл которой заключается в том, что с каждого приобретенного билета 5 гривен идет через фонд помощи семьям погибших. На сегодняшний день эти деньги мы перечисляем из своей доли, не из государственной. И сейчас это примерно 1615000 гривен.





- Не хотите ли вы снять такой сериал, где в главной роли будет женщина?

- Я вообще хочу снять кино, где в главной роли будет женщина. Надеюсь, что сниму, но сейчас надо снять Захар Беркут, затем Конотопскую битву...

- Какой будет жанр, когда женщина будет в главной роли?

- Я очень мечтаю об авантюрной комедии и давно надеюсь, что именно в таком жанре.

Фото Радио НВ

- Когда фильм Киборги выйдет на телевидении? Вы говорили, что многие люди не могли посмотреть его в кинотеатрах, потому что у них просто нет кинотеатров. Вот как раз, возможно, на телевидении смогли бы увидеть?

- Насколько мне известно, прокатная версия фильма выйдет на телеканале 1+1, они будут принимать решение, когда именно. То, что я слышал в разговорах, скорее всего, это будет в мае.

- Вы родились возле Ташкента, куда выслали вашу семью. Затем, когда вы возвращались, вам было 16 лет. Каковы были ваши ощущения, когда вы увидели Крым, когда вы вернулись на родину предков?

- Первые три дня были очень тяжелыми, потому что я все детство слышал о Крыме как о земле обетованной, что везде пальмы, люди в белых одеждах, везде море, горы... Я тогда прилетел 11 июля в Симферополь, вылетел из большого международного аэропорта в Ташкенте, прилетел в маленький аэропорт в Симферополе - пальм нет, людей в белых одеждах нет, гор не увидел... Было очень грустно, потому что я не увидел того Крыма, о котором мне рассказывали мои родители. Но когда через три дня мой двоюродный брат повез меня в Бахчисарай, там где отец приобрел дом для нашей семьи, и когда мы подъезжали к Бахчисараю, я почувствовал запах лаванды, увидел горы, потом, когда меня повезли к Великому украинскому каньону, двоюродный брат сказал: "Вот твоя родина". И тогда я впервые почувствовал, что да, это все была правда, и у меня до сих пор родина ассоциируется с запахом лаванды.

- Почему вы согласились участвовать в Танцах со звездами?

- Я два месяца отказывался, потому что у меня были травмы после съемок. И потом уже после съемок была операция на позвоночнике, было полгода больницы после Хайтармы. Мне не советовали участвовать в танцах, поэтому я два месяца отказывался. Но меня заверили, что сделают все для того, чтобы я там не травмировался. И когда я в очередной раз отказывался от этого, это услышала моя младшая дочь София, и она на меня посмотрела и сказала: "Баба" - это на нашем языке "папа" - "Неужели ты не будешь танцевать?" Я понял, что для нее это очень важно, я согласился, и ни на секунду не жалею об этом, потому что это был невероятный, эмоциональный и очень интересный опыт, в первую очередь благодаря Елене Викторовне Шоптенко.

Фото Радио НВ

- Почему решили переснимать Захара Беркута, почему именно этот фильм? Фильм был снят Леонидом Осыкой по произведению Франко в 1971 году, тогда была задействована интересная команда, тогда был тот же Георгий Якутович, тот, который был задействован в Тенях забытых предков, многие известные актеры: Иван Гаврилюк, Антонина Лефтий, Кость Степанков, Борислав Бурундуков, Иван Миколайчук... Почему именно сейчас? И насколько я знаю, вы приглашенный режиссер, без своей команды, с которой вы обычно. Или вы берете команду?

- Да, я приглашенный режиссер, но из команды Киборгов там, прежде всего, оператор-постановщик будет, Юрий Король.

- Обычно с вами продюсер, художник по костюмам, мне кажется, что у вас уже такая сбитая команда.

- Да. Когда мне предложили продюсеры, то сразу сказали, что у них есть несколько художественных позиций и если я не возражаю, то они хотели бы, чтобы именно эти люди работали на этом проекте. Это и художник Влад Дуденко, и художник по костюмам Антонина Белецкая. Я смотрел их работу и знаю, что мои коллеги, с которыми я постоянно работаю, сейчас заняты в других проектах. И когда мне предложили снять этот фильм, эту ленту по произведению Ивана Франко, я прочитал, мне стало интересно. Да, действительно, я не один раз пересмотрел этот фильм Леонида Осыки. Мне кажется, что мы, хочу об этом мечтать, что нам удастся найти современные средства для того, чтобы рассказать эту историю, это не будет 100% по Ивану Франко, это будет по мотивам Ивана Франко.

- Современные средства - это как: фэнтези, боевик, драма, это Игра престолов, Патриот, Храброе сердце?

- Я ориентируюсь на Храброе сердце, если говорить о референсах, то да, это Храброе сердце и сериал Викинги. Будет довольно много компьютерной графики, это для меня достаточно большой вызов и в профессии, и в жизни, потому что я разговаривал с учениками Леонида Осыки и, например, тот эпизод с разрушением плотины и с потопом, который смывает эту десятитысячную армию монголов, и для Леонида Осыки это была большая проблема, потому что, во-первых, в Карпатах нет такой локации, мы не нашли. И, во-вторых, тогда не было такого развития компьютерной графики. Я думаю, что именно этот эпизод – один из ключевых эпизодов нашего фильма, для него мы будем строить очень большую декорацию, в которой будет смесь и реальных съемок, и компьютерной графики. Но не об этом, прежде всего, будет этот фильм. Этот фильм будет также о ценностном выборе.

Это история победы, это история, в которой возникает довольно много актуальных проблем и довольно болезненных вопросов, которые есть сейчас, в которых мы живем. По моему мнению, такие истории прошлых времен помогают нам понять себя сегодня.

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