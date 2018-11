Традиции наизнанку. Женщины Саудовской Аравии выступили против мусульманской одежды

Женщины Саудовской Аравии начали протест против традиционной арабской одежды (абая), максимально закрывающей их от взглядов посторонних. Женщины надевают ее наизнанку, фотографируются и публикуют в соцсетях.

Традиционная абая черного цвета и покрывает все тело, оставляя только лицо, кисти рук и ноги. Ранее в этом году наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман заявил, что женщины в стране не обязаны носить абаю, если одеваются «достойно и уважительно», пишет The Independent.

«Законы очень ясны и обусловлены законами шариата: женщины надевают приличную, вежливую одежду, как и мужчины», - сказал Салман и добавил, что решение носить абаю принимает сама женщина.

Тем не менее, многие женщины в стране заявили, что они по-прежнему чувствуют себя обязанными носить традиционную одежду, поэтому возникло движение «абая наизнанку». Они публикуют свои фотографии в абаях, одетых наизнанку, как молчаливое возражение против оказываемого давления.

I will continue to wear abaya in this way to guarantee our freedom of clothing #Saudi #العباية_المقلوبة pic.twitter.com/mUzV0KJIDN

As a #Saudi woman, I don’t enjoy freedom to cloth. I am forced by the law to wear Abaya (black robe) everywhere but my house, which. I. can’t. take. any. more.

#العبايه_المقلوبه

____

#BurnTheNiqab

#NoHijabDay

#MyStealthyFreedom#ForcedToWearIt#NiqabDoesNotRepresentMe pic.twitter.com/ox51scXK3V