Против правил. Евгения Йоркская стала первым членом королевской семьи с личной страницей в Instagram

Младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, Евгения Йоркская завела личную страницу в Instagram.

Принцесса стала первым членом королевской семьи с личной страницей в популярном фотоприложении. Принцесса дебютировала в соцсети в Международный женский день, 8 марта. В своем первом посте Евгения опубликовала короткий видеоролик, снятый на благотворительном концерте WE Day в Лондонской SSE Arena, где она выступала с речью о сколиозе – диагнозе, поставленном ей в детстве.

В подписи к видео принцесса Евгения отметила, что продолжит использовать свою личную страницу в Instagram в качестве платформы для выражения своих «мыслей, увлечений и освещения важных тем». Позднее она также опубликовала редкие личные кадры с будущим супругом Джеком Бруксбэнком, сделанные на официальном мероприятии по случаю помолвки.

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) Мар 8, 2018 в 6:43 PST

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) Мар 9, 2018 в 10:42 PST

Напомним, невеста принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, ранее удалила свои личные страницы в Instagram, Twitter и Facebook. В декабре 2017 года у Маркл насчитывалось 1,9 млн подписчиков в Instagram, и более 350 тысяч читателей в Twitter.

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