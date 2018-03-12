Против правил. Евгения Йоркская стала первым членом королевской семьи с личной страницей в Instagram

Младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, Евгения Йоркская завела личную страницу в Instagram.
Принцесса стала первым членом королевской семьи с личной страницей в популярном фотоприложении. Принцесса дебютировала в соцсети в Международный женский день, 8 марта. В своем первом посте Евгения опубликовала короткий видеоролик, снятый на благотворительном концерте WE Day в Лондонской SSE Arena, где она выступала с речью о сколиозе – диагнозе, поставленном ей в детстве.
В подписи к видео принцесса Евгения отметила, что продолжит использовать свою личную страницу в Instagram в качестве платформы для выражения своих «мыслей, увлечений и освещения важных тем». Позднее она также опубликовала редкие личные кадры с будущим супругом Джеком Бруксбэнком, сделанные на официальном мероприятии по случаю помолвки.
Напомним, невеста принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, ранее удалила свои личные страницы в Instagram, Twitter и Facebook. В декабре 2017 года у Маркл насчитывалось 1,9 млн подписчиков в Instagram, и более 350 тысяч читателей в Twitter.
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