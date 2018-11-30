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Названы самые популярные в Instagram породы собак

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Все собаки прекрасны
Фото: stella_and_friends / Instagram

Все собаки прекрасны

Безусловно, все породы собак прекрасны и фотогеничны, однако владельцы некоторых пород публикуют снимки своих питомцев в Instagram чаще, чем другие.

Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.

Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.

Самые популярные в Instagram породы собак:

1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов

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Публикация от Moose (@lapamplemoose)

2. Мопс - 29,3 млн. постов

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Публикация от Pug Agamemnon (@pugamemnon)

3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов

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Публикация от Chihuahua Smile (@chihuahua_smile)

4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов

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Публикация от English Bulldog Fab Club (@english_bulldog_fan_club)

5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов

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Публикация от Dog Lover (@doglover_s)

6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов

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Публикация от George Henry (@georgesgoldenyears)

7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов

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Публикация от Animalpistolss ???????????????? (@animalpistolss)

8. Такса - 17,1 млн. постов

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Публикация от •KAREN MCLEAN• (@secretsquirrelfood)

9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов

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Публикация от A yorkie in Alaska (@ilovejoely)

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