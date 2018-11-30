Названы самые популярные в Instagram породы собак

Безусловно, все породы собак прекрасны и фотогеничны, однако владельцы некоторых пород публикуют снимки своих питомцев в Instagram чаще, чем другие.

Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.

Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.

Самые популярные в Instagram породы собак:

1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moose (@lapamplemoose) 29 Ноя 2018 в 7:37 PST

2. Мопс - 29,3 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pug Agamemnon (@pugamemnon) 14 Сен 2018 в 1:57 PDT

3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chihuahua Smile (@chihuahua_smile) 29 Ноя 2018 в 7:36 PST

4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от English Bulldog Fab Club (@english_bulldog_fan_club) 29 Ноя 2018 в 7:33 PST

5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dog Lover (@doglover_s) 27 Ноя 2018 в 1:48 PST

6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от George Henry (@georgesgoldenyears) 29 Ноя 2018 в 5:24 PST

7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animalpistolss ???????????????? (@animalpistolss) 30 Ноя 2018 в 1:28 PST

8. Такса - 17,1 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •KAREN MCLEAN• (@secretsquirrelfood) 28 Ноя 2018 в 10:25 PST

9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Авг 2018 в 1:08 PDT

10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A yorkie in Alaska (@ilovejoely) 28 Ноя 2018 в 5:24 PST

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