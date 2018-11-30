Названы самые популярные в Instagram породы собак

Безусловно, все породы собак прекрасны и фотогеничны, однако владельцы некоторых пород публикуют снимки своих питомцев в Instagram чаще, чем другие.
Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.
Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.
Самые популярные в Instagram породы собак:
1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов
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2. Мопс - 29,3 млн. постов
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3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов
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4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов
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5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов
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6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов
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7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов
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8. Такса - 17,1 млн. постов
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9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов
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10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов
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