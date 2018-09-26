AdoptDontShop. На кинофестивале в Торонто знаменитости снялись в фотопроекте в поддержку животных из приютов

На Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) провели акцию в поддержку животных из приюта. Компания Finding Them Homes-James Bay Pawsitive Rescue, которая помогает пристраивать животных, организовала на TIFF свой стенд.

Многие знаменитости поддержали информационную акцию #AdoptDontShop (#УсыновляйНеПокупай) и сфотографировались с щенками в фотобудке, установленной при поддержке изданий People и Entertainment Weekly.

В частности, для фотопроекта снялись Александр Скарсгард, Кейси Аффлек, Хилари Суонк, Лили Роуз Депп, Элизабет Олсен, Оливия Уайльд, София Бутелла, Гиллиан Флин, Джейми Ли Кертис, Кайл Маклахлен, Кейт Бекинсейл, Патрисия Кларксон и другие.

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