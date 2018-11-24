Герцог и герцогиня Сассекские объявили о переезде перед рождением первого ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Виндзорское поместье в преддверии рождения первого ребенка. Об этом сообщает Reuters.

Супружеская пара переедет в коттедж Фрогмор в начале следующего года перед рождением своего первого ребенка, которое запланировано на весну.

"Виндзор – особое место для их королевских высочеств, и они благодарны, что их официальная резиденция будет находиться в поместье", – говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Их новый дом к западу от Лондона в Беркшире стал частью королевской семейной резиденции с 18-го века. Такое название ему дали от обилия лягушек на низменных болотистых угодьях.

Со времени их помолвки в прошлом году Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне, где живут брат Гарри Уильям, его жена Кейт и их дети Джордж, Шарлотта и Луи.