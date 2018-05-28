Элтон Джон приехал в Киев для борьбы с ВИЧ

Вся собранная сумма будет направлена на создание центра для людей с ВИЧ

Британский музыкант Элтон Джон принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине в рамках фестиваля Кураж Базар, который ежегодно проводится в Киеве. Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.

Визит певца в Киев и его участие в благотворительной акции День с Элтоном Джоном был инициирован Фондом Елены Пинчук.

Все деньги, собранные в рамках благотворительной акции, будут направлены на создание центра для людей с ВИЧ.

"День с Элтоном Джоном в разгаре. Флешмоб состоялся, пластинки подарили, автографы дал, продолжаем куражиться дальше", – сообщают организаторы.

Элтон Джон занимается борьбой с ВИЧ/СПИДом уже около 20 лет. В 1992 году музыкант основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая должна была финансировать программы по борьбе со СПИДом. Тогда же он объявил, что все деньги, заработанные от продажи синглов, будет направлять в Великобританию и США на исследования, связанные с заболеванием.

Это не первый визит Элтона Джона в Украину в рамках его благотворительной деятельности. В 2012 году в Киеве на Майдане Независимости состоялся благотворительный концерт Элтона Джона и группы Queen. Концерт собрал более 1 млн грн для борьбы с заболеванием.

