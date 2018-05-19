Экс-звезда Playboy с ребенком выпали с 25-го этажа

Адамс судилась с экс-мужем за опекунство над ребенком

Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли в результате падения из окна отеля Gotham в Нью-Йорке.

Об этом сообщает BBC Украина.

Полиция рассматривает версию самоубийства.

Адамс зарегистрировалась в пентхаус-люксе в четверг вечером. По словам полиции, в пятницу утром женщина с ребенком пролетели 23 этажа и разбились насмерть на балконе второго этажа во внутреннем дворе отеля.

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Погибшая судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи, владельцем клиники мануальной терапии, за опекунство над ребенком. Судья лишил Адамс разрешения на поездку с сыном в Европу, где она должна была провести время с бойфрендом.

Адамс стала Мисс Playboy в 1992 году и когда-то встречалась с актером Робертом Де Ниро. Имела два диплома по бизнес-образованию, руководила компанией по онлайн-продаже косметических продуктов. Написала несколько книг по философии движения нью-эйдж и астрологических календарей.

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